Сергей Петрин заявил, что с проектами КРТ в Воронеже возникли сложности

На нескольких площадках комплексного развития территорий (КРТ) в Воронеже возникли проблемы, сообщил во время пресс-подхода на еженедельном совещании в администрации мэр Сергей Петрин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

«Есть проблемные моменты по "кварталу мойщиков". В ближайшее время соберемся, обсудим, каким образом вмешаться, ускорить. С проектом на территории ВЭКС есть проблемы с обеспечением социальной инфраструктуры, потому что она завязана на КРТ на соседнем участке. Будем помогать застройщикам эти проблемы преодолевать»,— пояснил Сергей Петрин, не уточняя, о каких сложностях идет речь. При этом мэр подчеркнул, что переноса сроков по заявленным проектам нет, а по всем площадкам «есть интересанты».

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что структура воронежской ГК «Еврострой» Алексея Сезина подала кассационную жалобу на решение апелляционного суда, который признал законными условия торгов на право КРТ «квартала мойщиков» в Воронеже.

Проект считается одним из крупнейших в Воронеже и предусматривает строительство около 200 тыс. кв. м жилья. Согласно договору, инвестору предстоит до конца 2036 года расселить 68 малоэтажных домов, из которых аварийными признаны 22. Под снос также попадают школа и детский сад. В рамках проекта девелопер должен построить два детских сада на 150 мест каждый и спроектировать новую школу на 1 тыс. учеников.

Подробнее о проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова