Главные новости за 13 октября. Ростов-на-Дону и область
13.10.2026, 18:54
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели проходчика, работавшего помощником взрывника, на шахте «Обуховская» в Ростовской области. Несчастный случай произошел 13 октября при подготовке к взрывным работам в подготовительном забое, дело расследуется по ч. 2 ст. 217 УК РФ о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть человека по неосторожности. Обстоятельства происшествия устанавливаются, после завершения необходимых мероприятий шахта возобновила работу в штатном режиме.
Площадь пожара на складах предприятия «Аксайкардандеталь» в Аксае Ростовской области к 17:06 13 октября увеличилась до 9 тыс. кв. м, тушение осложняет большое количество пластика в зданиях, сообщили в районном управлении по предупреждению и ликвидации ЧС. Сведений о пострадавших не поступало, к ликвидации возгорания привлекли 66 человек и 26 единиц техники, часть проспекта Ленина перекрыли, а для обеспечения подачи воды на тушение планируется временно отключить водоснабжение на прилегающих улицах.
В Ростове-на-Дону подачу отопления начнут 15 октября, полностью запустить систему планируют примерно за две недели, сообщили на совещании по подготовке города к зиме. В первую очередь тепло поступит в детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения, затем — в жилые дома, к работам привлекут 16 бригад АО «Теплокоммунэнерго» и девять бригад ООО «Ростовские тепловые сети». К отопительному сезону готовят 4 976 многоквартирных домов, 600 социальных объектов, 246 котельных и более 1,2 тыс. км тепловых сетей, на модернизацию которых в 2026 году направили свыше 1,5 млрд руб.
Арбитражный суд Ростовской области перенес первое собрание кредиторов производителя климатического оборудования «Форте Климат ГМБХ» до рассмотрения требований четырех банков на 16,76 млрд руб., составляющих 41,7% совокупной голосующей части заявленных требований. В процедуре наблюдения, введенной в отношении компании в июне 2026 года по заявлению ББР Банка, в реестр включены требования шести кредиторов на 21,66 млрд руб., еще 20,53 млрд руб. остаются нерассмотренными, а общая сумма заявленных требований достигает 40,15 млрд руб. Банкротство инициировал ББР Банк после невозврата кредита на 1 млрд руб., требования Московского кредитного банка составляют 6,8 млрд руб. Дата собрания будет назначена после рассмотрения требований банков.
Банки в январе—июле 2026 года выдали юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Ростовской области кредиты на 569,9 млрд руб., что на 10,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Южном ГУ Банка России, связав снижение с сокращением заимствований обрабатывающих производств и торговли. При этом портфель корпоративных кредитов региона к 1 августа вырос на 9,4% в годовом выражении, до 1,01 трлн руб., тогда как в целом по Южному федеральному округу выдачи увеличились на 14%, до 2,78 трлн руб., а портфель — на 22,3%, до 5,74 трлн руб. По данным «Банки.ру», доля южных регионов в общероссийском спросе на бизнес-кредиты за январь—сентябрь выросла с 10,9% до 13,1%, а доля Ростовской области в заявках увеличилась с 1,9% до 2,7%.