В Ростовской области на 10,5% снизился за год объем кредитов для бизнеса
13.10.2026, 10:10
В январе-июле текущего года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Ростовской области банки выдали кредиты на 569,9 млрд руб. Это на 10,5% меньше, чем в январе-июле 2025-го (636,7 млрд руб.). Данные предоставлены «Ъ-Ростов» в Южном ГУ Банка России.
«В Ростовской области объем выдач новых кредитов снизился преимущественно за счет меньшего, чем в прошлом году, привлечения заемных средств обрабатывающими производствами и торговыми предприятиями»,— уточнили в пресс-службе регулятора.
В целом в Южном федеральном округе за первые семь месяцев текущего года юрлицам и ИП было выдано кредитов на 2,78 трлн руб., что на 14% больше, чем в январе-июле 2025 года (2,44 трлн руб.).
Портфель корпоративного кредитования Ростовской области на 1 августа 2026 года составлял 1,01 трлн руб., что на 9,4% больше, чем на 1 августа 2025 года (924,5 млрд руб.). В целом по ЮФО на начало августа портфель корпоративных кредитов составлял 5,74 трлн руб., что больше, чем на аналогичную дату 2025-го на 22,3% (4,69 трлн руб.).
По данным финансового маркетплейса «Банки.ру», за январь–сентябрь спрос на кредиты для бизнеса в целом по стране вырос на 63% год к году, а доля южных регионов в этом спросе — с 10,9% до 13,1%. Руководитель направления экспертной аналитики сервиса Инна Солдатенкова констатирует, что основной объем заявок на корпоративные кредиты, согласно данным на платформы, приходится на Краснодарский край — в среднем 7,2% заявок, что в 2,5 раза больше, чем в Ростовской области, и в 4,5 раза больше, чем на Ставрополье.
«В Ростовской области спрос более ровный: средняя доля составляет 2,9%, а за год она выросла с 1,9% до 2,7%. Летнего провала, как на Кубани, здесь нет. Более разнообразная экономика с промышленностью, торговлей и логистикой сглаживает сезонность»,— рассказывает Инна Солдатенкова.
По словам аналитика, в регионе большой вес агробизнеса. «У аграриев есть доступ к льготным программам, которые могут снижать стоимость кредита сильнее, чем общее снижение рыночных ставок»,— комментирует госпожа Солдатенкова.
Как пишет «Ъ-Кубань», по итогам января-июля 2026 года бизнесу Краснодарского края было выдано кредитов на 2,78 трлн руб., что на 24,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,44 трлн руб.). Свыше 60% всех корпоративных кредитов в ЮФО банки предоставили предприятиям Кубани. Наиболее существенный рост корпоративного кредитования был отмечен в Республике Адыгея. Там за первые семь месяцев текущего года бизнесу было выдано кредитов на 38,3 млрд руб., что на 44,7% больше, чем в январе-июле 2025-го. В Республике Крым в январе-июле банки выдали бизнесу 172,4 млрд руб. кредитами. Рост год к году — 18,8% (в январе-июле 2025-го — 145,1 млрд руб.).