В Ростовской области на 10,5% снизился за год объем кредитов для бизнеса

По данным финансового маркетплейса «Банки.ру», за январь–сентябрь спрос на кредиты для бизнеса в целом по стране вырос на 63% год к году, а доля южных регионов в этом спросе — с 10,9% до 13,1%. Руководитель направления экспертной аналитики сервиса Инна Солдатенкова констатирует, что основной объем заявок на корпоративные кредиты, согласно данным на платформы, приходится на Краснодарский край — в среднем 7,2% заявок, что в 2,5 раза больше, чем в Ростовской области, и в 4,5 раза больше, чем на Ставрополье.