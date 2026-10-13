Спор четырех

Дело о несостоятельности Форте Климат ГМБХ было инициировано АО ББР Банк. Определением от 29 июня 2026 года в отношении компании введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждён Юрий Мизенко (СРО ДЕЛО). Суд внес в третью очередь реестра 1 млрд руб. инициатора банкротства — «ББР Банка». Начали активно подавать аналогичные заявления и другие кредиторы. На данный момент суд принял к рассмотрению их требования почти на 26 млрд руб. Требования «ББР Банк» мотивированы неисполнением «Форте Хоум ГМБХ» обязательств по кредитному договору 2025 — в мае компания не смогла вернуть кредитной организации 1 млрд руб., ввиду чего банк обратился в суд.