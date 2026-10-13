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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Спор четырех

Банки предъявили к «Форте Климат ГМБХ» требования на 16,7 млрд рублей

13.10.2026, 13:17
Арбитражный суд Ростовской области перенес первое собрание кредиторов производителя климатического оборудования «Форте Климат ГМБХ» — до рассмотрения требований четырех банков на 16,76 млрд рублей, составляющих 41,7% совокупной голосующей части всех заявленных в деле требований. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.

Влад Некрасов / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, соответствующим ходатайством обратился временный управляющий должника Юрий Мизенко (СРО «ДЕЛО»). По данным суда, в реестр требований кредиторов на текущий момент включены требования шести лиц на общую сумму 21,66 млрд рублей, из которых голосующая часть составляет 21,25 млрд рублей. При этом еще не рассмотрены требования на 20,53 млрд рублей.
Суд в определении от 5 октября 2026 года по делу установил, что голосующая часть требований четырех крупнейших банков составляет 16,76 млрд рублей — 88,7% от всех нерассмотренных требований и 41,7% от совокупной голосующей части всех заявленных в деле требований (40,15 млрд рублей).

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, группа «Форте Хоум ГмбХ» представляет собой вертикально-интегрированный холдинг (бенефициар — Александр Денисов). ООО «Форте Хоум ГМБХ» владеет долями квалифицированного большинства в ООО «Фотре Тулс ГМБХ», ООО «Форте климат ГМБХ» (оптовая торгвля бытовыми и электроприборами), ООО «БЦ Форте» (управление недвижимостью), ООО «Форте авто ГМБХ” (перевозки), ООО «Форте Лоджистикс» (склады). Все «дочки» находятся в процедуре наблюдения. В 2025 году материнская компания показала выручку в 26,82 млрд руб., зафиксировав при этом убыток по году на 5,6 млрд руб. Отдельно в группу компаний данного бенефициара входит ООО «Форте пром ГМБХ» и ООО «Форте пром стил ГМБХ» (производство радиаторов), волгоградское ООО «Форте ТПН ГМБХ» (производство стальных труб и профилей).

В определении указывается, что норма пункта 6 статьи 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» применяется в случаях, когда нерассмотренные требования являются значительными и способны повлиять на решения собрания. Суд констатировал: проведение собрания до включения в реестр требований банков, претендующих почти на половину голосов, позволит сохранить существующее положение и предотвратить последующие споры о юридической силе принятых на нём решений.
Дело о несостоятельности Форте Климат ГМБХ было инициировано АО ББР Банк. Определением от 29 июня 2026 года в отношении компании введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждён Юрий Мизенко (СРО ДЕЛО). Суд внес в третью очередь реестра 1 млрд руб. инициатора банкротства — «ББР Банка». Начали активно подавать аналогичные заявления и другие кредиторы. На данный момент суд принял к рассмотрению их требования почти на 26 млрд руб. Требования «ББР Банк» мотивированы неисполнением «Форте Хоум ГМБХ» обязательств по кредитному договору 2025 — в мае компания не смогла вернуть кредитной организации 1 млрд руб., ввиду чего банк обратился в суд.
Вместе с ним потребовал банкротства компании и «Московский кредитный банк». Суд принял к рассмотрению его требования на 6,8 млрд руб. Банк выявил сокращение на складах должника заложенных товарных остатков и попросил арестовать их. Но затем выяснилось, что сокращение не критично, и суд не стал принимать обеспечительные меры.
Дата нового первого собрания кредиторов будет определена временным управляющим после завершения рассмотрения требований банков-кредиторов.

Тат Гаспарян