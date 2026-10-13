Спор четырех

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Банки предъявили к «Форте Климат ГМБХ» требования на 16,7 млрд рублей
Согласно данным СПАРК-Интерфакс, группа «Форте Хоум ГмбХ» представляет собой вертикально-интегрированный холдинг (бенефициар — Александр Денисов). ООО «Форте Хоум ГМБХ» владеет долями квалифицированного большинства в ООО «Фотре Тулс ГМБХ», ООО «Форте климат ГМБХ» (оптовая торгвля бытовыми и электроприборами), ООО «БЦ Форте» (управление недвижимостью), ООО «Форте авто ГМБХ” (перевозки), ООО «Форте Лоджистикс» (склады). Все «дочки» находятся в процедуре наблюдения. В 2025 году материнская компания показала выручку в 26,82 млрд руб., зафиксировав при этом убыток по году на 5,6 млрд руб. Отдельно в группу компаний данного бенефициара входит ООО «Форте пром ГМБХ» и ООО «Форте пром стил ГМБХ» (производство радиаторов), волгоградское ООО «Форте ТПН ГМБХ» (производство стальных труб и профилей).