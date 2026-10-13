Площадь пожара на складах «Аксайкардандетали» выросла до 9 тыс. кв. м
13.10.2026, 17:26
Площадь пожара на складах по производству пластиковых изделий предприятия «Аксайкардандеталь» в Аксае Ростовской области увеличилась до 9 тыс. кв. м. Такие данные по состоянию на 17:06 мск приводит районное управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка из-за большого количества пластика внутри зданий. По информации пресс-службы МЧС России, сведения о пострадавших не поступали.
Возгорание произошло 13 октября. Изначально площадь пожара оценивалась в 500 кв. м, позднее она увеличилась до 6 тыс. кв. м. Затем огонь распространился на второй склад, произошло обрушение стены.
Для ликвидации пожара привлечены 66 человек и 26 единиц техники от сил РСЧС, в том числе сотрудники МЧС. Из-за происшествия перекрыта часть проспекта Ленина на участке от улицы Гагарина до улицы Суворова.
Для обеспечения подачи воды на тушение планируется временно отключить водоснабжение на прилегающих улицах.