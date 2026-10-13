Площадь пожара на складах «Аксайкардандетали» выросла до 9 тыс. кв. м

Площадь пожара на складах по производству пластиковых изделий предприятия «Аксайкардандеталь» в Аксае Ростовской области увеличилась до 9 тыс. кв. м. Такие данные по состоянию на 17:06 мск приводит районное управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.