В Ростове-на-Дону подачу тепла начнут 15 октября

По данным городских властей, модернизация затронула участки на Коммунистическом проспекте, улице Волкова, проспектах Шолохова и 40-летия Победы, а также в нескольких поселках. Кроме того, заменены 28 вводов в жилые дома и досрочно выведены из эксплуатации 11 устаревших подвальных газовых котельных.