В Ростове-на-Дону подачу тепла начнут 15 октября
13.10.2026, 11:14
В Ростове-на-Дону подключение отопления начнется 15 октября, несмотря на сохраняющуюся теплую погоду. Полностью запустить систему планируют примерно за две недели. Об этом сообщили на планерном совещании, где рассмотрели готовность городского хозяйства к зиме.
В первую очередь тепло подадут в детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения, затем — в жилые дома. Для проведения работ задействуют 16 бригад АО «Теплокоммунэнерго» и девять бригад ООО «Ростовские тепловые сети».
К отопительному сезону готовят 4 976 многоквартирных домов, 600 социальных объектов, 246 котельных и более 1,2 тыс. км тепловых сетей. В 2026 году теплоснабжающие организации направили на обновление сетей и оборудования более 1,5 млрд руб.
По данным городских властей, модернизация затронула участки на Коммунистическом проспекте, улице Волкова, проспектах Шолохова и 40-летия Победы, а также в нескольких поселках. Кроме того, заменены 28 вводов в жилые дома и досрочно выведены из эксплуатации 11 устаревших подвальных газовых котельных.