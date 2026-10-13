СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего на шахте «Обуховская»

Несчастный случай произошел 13 октября во время подготовки к взрывным работам в подготовительном забое. Как ранее сообщили в руководстве предприятия, смертельные травмы получил проходчик, работавший помощником взрывника. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.