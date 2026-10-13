СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего на шахте «Обуховская»
13.10.2026, 17:40
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели сотрудника шахты «Обуховская» в Ростовской области. Причиной расследования стало предполагаемое нарушение требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, повлекшее смерть человека по неосторожности. Дело квалифицировано по ч. 2 ст. 217 УК РФ, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Несчастный случай произошел 13 октября во время подготовки к взрывным работам в подготовительном забое. Как ранее сообщили в руководстве предприятия, смертельные травмы получил проходчик, работавший помощником взрывника. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
После завершения необходимых мероприятий на месте происшествия шахта продолжила работу в штатном режиме.