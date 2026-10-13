«Ижавиа» готовят к возвращению в небо

Сенатор от Удмуртии Юрий Федоров подчеркнул значение аэропорта для республики и необходимость его реконструкции. «Для нас воздушные ворота Удмуртии — важнейшая вещь», — отметил он. По словам сенатора, взлетно-посадочную полосу реконструировали в 1996 году, а некоторые элементы перрона не ремонтировались с момента открытия аэропорта в 1974 году. Он также сообщил, что проект государственно-частного партнерства находится на завершающей стадии подготовки, а на следующий год предусмотрено 580 млн руб.