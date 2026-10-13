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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Удмуртия

«Ижавиа» готовят к возвращению в небо

Будущее удмуртской авиакомпании обсудили в комитете Совфеда по экономике

13.10.2026, 16:38
Власти Удмуртии рассчитывают увеличить пассажиропоток авиакомпании «Ижавиа» до 1,5 млн человек за счет расширения авиапарка и развития международных перевозок. Для этого регион намерен восстановить сертификат эксплуатанта и реконструировать взлетно-посадочную полосу аэропорта Ижевска. Об этом 13 октября на заседании комитета Совфеда по экономической политике сообщила врио главы республики Ольга Абрамова.

Данил Иванов, Коммерсантъ

По словам госпожи Абрамовой, в 2020 году «Ижавиа» перевезла 298 тыс. пассажиров, а в 2025 году — 765 тыс. К 2029-му показатель нарастят до 972 тыс. Рост перевозок планируется обеспечить в том числе за счет обновления парка воздушных судов: число Boeing 737-800 увеличится с двух до четырех, а «Як-42», напротив, сократится с четырех до двух.
«Может быть, это кажется странным в сегодняшних условиях, когда воздушное судно достать достаточно тяжело, но мы понимаем, что развитие флота позволило бы нам увеличить объемы пассажирских перевозок и дорасти до 1,5 млн», — заявила Ольга Абрамова.
Для развития международного сообщения предусмотрен ввод международного пункта пропуска в декабре 2026 года. Среди направлений, которые рассматриваются для полетов из Ижевска, — Стамбул, Анталья, Шарм-эш-Шейх, Хургада, Абу-Даби, Ташкент, Бишкек, Худжанд, Ош, Баку и Душанбе.

«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит миндортрансу Удмуртии, АО владеет также аэропортом Ижевска). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. 1 августа «Ижавиа» прекратила обслуживать свою программу полетов из-за аннуляции сертификата эксплуатанта Росавиацией. Основание — в трехмесячный срок не были устранены «критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов (СУБП)». На часть направлений вышли замещающие авиаперевозчики, включая «Аэрофлот», S7 Airlines, «Азимут», Nordwind и др. На посту руководителя авиапредприятия Александра Синельникова в августе в качестве врио сменил Руслан Набиев. Весной правительство Удмуртии заявило о приватизации авиакомпании и аэропорта Ижевска. Местные власти намерены получить новый сертификат в ноябре.

Реконструкцию взлетно-посадочной полосы планируется провести в 2027–2030 годах без закрытия аэропорта. Стоимость проекта оценивается в 6,1 млрд руб.: 3,6 млрд руб. предполагается выделить из федерального бюджета, еще 2,5 млрд руб. — привлечь от концессионера. Помимо полосы, проект предусматривает обновление перрона и рулежных дорожек, строительство дренажной сети и очистных сооружений, модернизацию электроснабжения и других объектов аэродромной инфраструктуры.
Сенатор от Удмуртии Юрий Федоров подчеркнул значение аэропорта для республики и необходимость его реконструкции. «Для нас воздушные ворота Удмуртии — важнейшая вещь», — отметил он. По словам сенатора, взлетно-посадочную полосу реконструировали в 1996 году, а некоторые элементы перрона не ремонтировались с момента открытия аэропорта в 1974 году. Он также сообщил, что проект государственно-частного партнерства находится на завершающей стадии подготовки, а на следующий год предусмотрено 580 млн руб.
Отдельно на заседании обсуждалось восстановление сертификата эксплуатанта «Ижавиа». Заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев сообщил, что в октябре представители минтранса и авиакомпании сверили документы. Замечания Росавиации и Ространснадзора, которые предъявлялись перевозчику в течение нескольких лет, сведены в конкретную программу действий.
«Мы делаем все, чтобы восстановить исполнительскую дисциплину с точки зрения работы “Ижавиа”»,— сказал господин Зверев. Он выразил надежду, что под контролем властей Удмуртии авиакомпания выполнит требования безопасности полетов и условия сертификата.
Весной 2026 года «Ижавиа» и аэропорт Ижевска включили в прогнозный план приватизации на 2027 год. При этом включение в план не означает, что решение о продаже уже принято. Параллельно регион готовит проект концессии, связанный с реконструкцией аэродромной инфраструктуры.
Главное. «Ъ-Удмуртия»