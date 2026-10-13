«ТНС энерго Воронеж» требует с КБХА еще 68 млн рублей
13.10.2026, 13:24
В Арбитражный суд Воронежской области поступил очередной иск ПАО «ТНС энерго Воронеж» к местному АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос»). Сумма требований составляет 67,8 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Суть претензий не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. С начала года это уже шестой иск энергетиков к КБХА. Всего с 2021 года стороны встречались в суде 11 раз.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в конце августа воронежский арбитраж удовлетворил иск «ТНС энерго Воронеж» к предприятию на 228 млн руб. — при изначально заявленных требованиях на 231,5 млн руб. Речь шла о задолженности за электроэнергию, поставленную в декабре 2025 года — феврале 2026-го, а также пени за просрочку оплаты.
В июне энергетики потребовали с предприятия 79 млн руб., в июле — 42,3 млн руб., в начале августа — 50,2 млн руб. Все иски приняты к производству. Заседания по первым двум запланированы на сегодня, 13 октября, и на 27 октября соответственно. Третье заявление рассмотрят 30 ноября.