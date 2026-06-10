«ТНС энерго Воронеж» требует с КБХА еще 79 млн рублей

В Арбитражный суд Воронежской области поступил очередной иск ПАО «ТНС энерго Воронеж» (входит в ПАО «Группа компаний "ТНС энерго"») к АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА; интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос»). Сумма требований в этот раз составляет 79 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суть образования претензий не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. Предыдущий иск «ТНС энерго Воронеж» к КБХА поступил в середине мая. Требования по нему составляли 72 млн руб. Заявление приняли к производству. Судебное заседание назначено на 30 июня.

С 2016 года стороны встречались в суде девять раз, включая последний. Истцом во всех случаях выступает «ТНС энерго». Изначальный размер требований варьируется от 17,4 тыс. руб. до 231,5 млн руб. В сумме они равняются 496,8 млн руб. Все задолженности образовались в рамках договоров на поставку электроэнергии.

Шесть из упомянутых исков были удовлетворены. Так, в марте воронежский арбитраж постановил взыскать с КБХА 3,5 млн руб. пени, а также 780 тыс. руб. расходов по уплате государственной пошлины и 8,4 тыс. руб. в доход федерального бюджета. Изначально сумма требований составляла 61 млн руб., но впоследствии была скорректирована.

По собственным данным, АО «КБХА» входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения. По данным Rusprofile, АО зарегистрировано в 2004 году в Воронеже. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие. Уставный капитал — 23,2 млрд руб. Директором предприятия с декабря 2023 года является Александр Печагин. Актуальные финансовые показатели не раскрываются. Всего к КБХА подано 94 иска на общую сумму 1,8 млрд руб. В отношении АО введено 1,2 тыс. исполнительных производств на 2,9 млрд руб. Остаток задолженности — 1 млрд руб.

Еще одно заявление с требованиями в 231 млн руб. было подано в апреле. Вначале его оставили без движения из-за нарушений при подаче, но затем — в мае — приняли к производству. Ближайшее судебное заседание запланировано на 24 июня.

Егор Якимов