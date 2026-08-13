«ТНС энерго Воронеж» требует с КБХА еще 50 млн рублей

В арбитражный суд поступило очередное исковое заявление ПАО «ТНС энерго Воронеж» (входит в ПАО «Группа компаний "ТНС энерго"») к местному АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос»). Сумма требований по иску составляет 50,2 млн руб., их суть пока не раскрывается. Заявление еще не принято к производству, дата заседания не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В начале августа «Ъ-Черноземье» сообщал, что «ТНС энерго Воронеж» в суде добилось взыскания с КБХА 72,4 млн руб. Это разбирательство было инициировано в мае. Основной долг — 70,9 млн руб. — образовался за поставленную в марте 2026 года электроэнергию. По состоянию на 13 августа КБХА подало заявление об отсрочке или рассрочке исполнения судебного акта.

Кроме того, этим летом Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» к КБХА и взыскал с общества 58,6 млн руб. Задолженность образовалась по договору поставки газа, заключенному в 2022 году.

Денис Данилов