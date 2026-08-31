«ТНС энерго Воронеж» взыскало с КБХА 228 млн рублей долгов

Арбитражный суд Воронежской области частично удовлетворил иск ПАО «ТНС энерго Воронеж» (входит в ПАО «Группа компаний "ТНС энерго"») к местному АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос»). Он решил взыскать с ответчика 228 млн руб. при изначальных требованиях на 231,5 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

ПАО «ТНС энерго Воронеж» инициировало разбирательство в апреле. Оно потребовало взыскать с КБХА задолженность за электроэнергию, поставленную в декабре 2025 года — феврале 2026-го, а также пени за просрочку оплаты. В мае заявление было принято к производству.

В ходе рассмотрения дела истец снизил размер пени с 12,9 млн руб. до 12,5 млн руб. Ответчик же признал часть основного долга (218,2 млн руб.) и добился сокращения пени до 9,8 млн руб.

С 2016 года «ТНС энерго Воронеж» подало к КБХА 11 исков, в том числе пять с начала 2026-го. Так, в июне энергетики потребовали с предприятия 79 млн руб., в июле — 42,3 млн руб., в начале августа — 50,2 млн руб. Последний иск оставлен без движения до 14 сентября, два предыдущих же приняты к производству, заседания по ним запланированы на 13 октября и 27 октября.

Алина Морозова