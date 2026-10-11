Бессент назвал законными поставки российского дизеля в США и на мировой рынок
Глава Минфина США: закон Грэма не запрещает поставки российского дизеля
11.10.2026, 18:54
Администрация президента США использовала законные полномочия, когда подписывала соглашение о поставках дизельного топлива из России. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент.
«Поэтому любой в Конгрессе, кто утверждает — со ссылкой на старый закон (о санкциях против России.— “Ъ”) или на нынешний закон Линдси Грэма, — что это мы не можем этого сделать, ошибается», — сказал глава Минфина в интервью Fox News. Он назвал соглашение выгодным для американцев и заверил, что оно поможет снизить цены на дизельное топливо.
Речь идет о законе об антироссийских санкциях, названном в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Документ наделяет президента США полномочиями вводить пошлины в размере до 100% на товары пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также пошлины до 500% на товары из России. Дональд Трамп говорил, что Вашингтон применит его при необходимости.
Дизельное топливо в США подорожало почти на 70% с начала военной операции в Иране. По данным Американской автомобильной ассоциации, к концу сентября его цена достигала $6,5 за галлон (около 3,8 л). Год назад цена составляла около $3,7 за галлон. В преддверии ноябрьских выборов администрация президента Дональда Трампа ищет способы снизить цены на энергоносители.
Как один из вариантов Белый дом рассматривал прекращение ударов Украины по российским НПЗ. По данным Financial Times, Киев проигнорировал предложения, после чего Дональд Трамп решил заключить с Владимиром Путиным сделку о поставках российского дизеля. Договоренность, по его словам, предполагает поставку более 300 тыс. т топлива в октябре, еще 500 тыс. т — в ноябре и 1 млн т — после этого (сроки не обозначены). Американский Минфин уже выдал необходимую лицензию, а российское правительство частично сняло запрет на экспорт дизеля.