Бессент назвал законными поставки российского дизеля в США и на мировой рынок

«Поэтому любой в Конгрессе, кто утверждает — со ссылкой на старый закон (о санкциях против России.— “Ъ”) или на нынешний закон Линдси Грэма, — что это мы не можем этого сделать, ошибается», — сказал глава Минфина в интервью Fox News. Он назвал соглашение выгодным для американцев и заверил, что оно поможет снизить цены на дизельное топливо.