Politico раскрыло план Трампа по снижению цен на дизель
Politico: Трамп попросит Минфин пересмотреть налоги на дизельное топливо в США
Президент США Дональд Трамп планирует 5 октября объявить о мерах, направленных на снижение высоких цен на топливо. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники, знакомые с планами президента.
Среди шагов, которые предпримет руководство США, источники назвали проверку Минфином некоторых налогов на дизельное топливо и обязательства для штатов увеличить доступность не облагаемого налогом «красного дизеля». Этот вид дизельного топлива используют в сельском хозяйстве, строительстве и других отраслях. Кроме того, от руководства штатов потребуют отменить некоторые налоги на топливо, пишет Politico.
По данным издания, господин Трамп планирует анонсировать новые меры во время предвыборной поездки в Небраску. Фермеры в этом штате недовольны высокими ценами на топливо и увеличением импорта говядины в разгар сезона сбора урожая, отмечает Politico.
В последние недели цены на дизельное топливо в США и Европе сильно выросли из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке и в России. Дональд Трамп говорил о планах ввести ограничения на экспорт дизеля, однако потом отказался от такой меры.
Механизм предложенных мер — уменьшение налоговой нагрузки, а не прямое установление цены на дизель. «Окрашенный дизель» используется в сельском хозяйстве и строительстве и не облагается налогами, поэтому расширение его оборота адресовано прежде всего этим отраслям; отмена акцизов в отдельных штатах должна уменьшить налоговую составляющую стоимости топлива на их рынках.
У такого подхода есть ограничение: доступ к «окрашенному дизелю» связан с конкретными сферами применения, тогда как отмена акцизов зависит от решений отдельных штатов. Меры обсуждаются на фоне роста цен, который к сентябрю 2026 года связывали в том числе с блокировкой судоходства через Ормузский пролив, через который до начала боевых действий проходило около 20% мировых поставок нефти.