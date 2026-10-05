Politico раскрыло план Трампа по снижению цен на дизель

Президент США Дональд Трамп планирует 5 октября объявить о мерах, направленных на снижение высоких цен на топливо. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники, знакомые с планами президента.

Среди шагов, которые предпримет руководство США, источники назвали проверку Минфином некоторых налогов на дизельное топливо и обязательства для штатов увеличить доступность не облагаемого налогом «красного дизеля». Этот вид дизельного топлива используют в сельском хозяйстве, строительстве и других отраслях. Кроме того, от руководства штатов потребуют отменить некоторые налоги на топливо, пишет Politico.

По данным издания, господин Трамп планирует анонсировать новые меры во время предвыборной поездки в Небраску. Фермеры в этом штате недовольны высокими ценами на топливо и увеличением импорта говядины в разгар сезона сбора урожая, отмечает Politico.

В последние недели цены на дизельное топливо в США и Европе сильно выросли из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке и в России. Дональд Трамп говорил о планах ввести ограничения на экспорт дизеля, однако потом отказался от такой меры.