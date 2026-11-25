Главные новости к утру 25 ноября
Россиянин признал в США вину в сговоре с целью нарушения экспортного контроля
Россиянин Александр Суворов, который в октябре был экстрадирован в США, признал вину в незаконном экспорте товаров двойного назначения.
После взрыва газа в пятиэтажном доме в селе Кулунда Алтайского края до сих пор неизвестно местонахождение одной жительницы.
Власти США рассматривают возможность нанесения новых ударов по Ирану с целью убийства части руководства страны, узнал NBC News.
Китай запустил в космос корабль «Шэньчжоу-24», который доставит на орбитальную станцию «Тяньгун» трех космонавтов. В их числе первый космонавт из Пакистана.