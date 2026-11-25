Из Пекина отправился первый за шесть лет поезд в Иркутск
Между Пекином и Иркутском возобновилось железнодорожное сообщение, прерванное в феврале 2020 года. Первый рейс отправился из Пекина в 07:27 по местному времени (02:27 мск).
В Иркутск поезд прибудет 27 ноября в 14:55 по местному времени. Первый обратный рейс запланирован на 28 ноября. Затем поезд будет ходить один раз в неделю.
Общее время в пути составляет 55 часов. Одну из остановок поезд делает в столице Монголии — Улан-Баторе.
До пандемии COVID-19 между столицами России и Китаем был прямой поезд Пекин-Москва, который делал остановки в Улан-Баторе и Иркутске. Сообщение было приостановлено в феврале 2020 года.