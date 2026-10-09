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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
МирКонфликты

Пилот Saudia погиб при атаке хуситов на аэропорт Эр-Рияда

09.10.2026, 14:48
Пилот авиакомпании Saudi Arabian Airlines (Saudia) Хамуд Али Алькалтхами погиб при атаке на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Об этом сообщил авиаперевозчик, передает Saudi Gazette.
Самолет Saudia был поврежден при атаке. В момент инцидента на борту не было пассажиров, уточнили в авиакомпании.
8 октября аэропорт в Эр-Рияде подвергся двум атакам. О нанесенных ударах отчитался представитель движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа. Управление гражданской авиации Саудовской Аравии сообщило о гибели трех человек. На следующий день аэропорт вернулся к штатной работе.
Подробнее об ударах хуситов по саудовским аэропортам — в материале «Ъ» «Не взлетим, не поплаваем».
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