Пилот Saudia погиб при атаке хуситов на аэропорт Эр-Рияда
09.10.2026, 14:48
Пилот авиакомпании Saudi Arabian Airlines (Saudia) Хамуд Али Алькалтхами погиб при атаке на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Об этом сообщил авиаперевозчик, передает Saudi Gazette.
Самолет Saudia был поврежден при атаке. В момент инцидента на борту не было пассажиров, уточнили в авиакомпании.
8 октября аэропорт в Эр-Рияде подвергся двум атакам. О нанесенных ударах отчитался представитель движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа. Управление гражданской авиации Саудовской Аравии сообщило о гибели трех человек. На следующий день аэропорт вернулся к штатной работе.