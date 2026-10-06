Не взлетим, не поплаваем

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло вечером 5 октября новые удары по гражданским аэропортам Саудовской Аравии, призвав международные авиакомпании отказаться от рейсов на территорию королевства. Это стало вторым эпизодом с начала наступательной операции радикальной группировки, когда ее члены бросают вызов гражданскому авиасообщению. Боевики подчеркивают, что полностью контролируют ситуацию на побережье Красного моря, несмотря на заявления центрального правительства о военных успехах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Khaled Abdullah / Reuters Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Движение «Ансар Аллах» сообщило, что 5 октября атаковало баллистическими ракетами и беспилотниками международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде, аэропорт в Абхе, а также нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) саудовской компании Aramco в Рабихе. Нападение на воздушные гавани королевства — это вторая попытка боевиков бросить вызов гражданскому авиасообщению с начала их наступательной операции, стартовавшей 3 сентября. Как подчеркнул в своем заявлении представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа, воздушное движение в аэропорту саудовской столицы было остановлено сразу после хуситских ударов, а прямое попадание по территории НПЗ в Рабихе вызвало крупный пожар.

Яхья Сариа призвал международные авиакомпании отказаться от полетов в Саудовскую Аравию, подчеркнув, что вся территория аравийского государства сейчас является «театром военных действий», за исключением Мекки и Медины — священных для исламского мира городов.

У хуситов есть все необходимые инструменты для создания помех гражданскому авиасообщению.

В сентябре центральное правительство Йемена (Президентский руководящий совет, ПРС) направило официальное письмо в Совет Безопасности ООН, в котором предупредило международное сообщество о том, что инструкторы из иранского Корпуса стражей исламской революции помогли «Ансар Аллах» модернизировать обычные зенитные ракеты, оснастив их системами теплового слежения,— такие ракеты могут зависать в воздухе до 25 минут в поисках цели и технически не способны отличать военные самолеты от гражданских лайнеров, в том числе с гуманитарными грузами ООН.

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Силы центрального правительства Йемена сообщили 6 октября о захвате новых позиций к югу от провинции Таиз. Это произошло на следующий день после того, как правительственные войска, костяк которых составили добровольческие формирования, рапортовали о захвате при поддержке саудовской авиации некоторых территорий на западном побережье, включая занятый хуситами в сентябре город Моха. Однако 6 октября представители «Ансар Аллах» опровергли заявления о продвижении правительственных сил на западном направлении, заявив, что сохраняют уверенный контроль над ранее занятыми позициями.

«Вооруженные силы (имеются в виду отряды хуситов.— “Ъ”) полностью контролируют все свои позиции, занятые в ходе боевых действий (наступательной операции, стартовавшей в прибрежных районах Йемена 3 сентября.— “Ъ”)»,— подчеркнул в своем заявлении Яхья Сариа, добавив, что данные о продвижении правительственных сил полностью сфабрикованы. Это, отметил представитель «Ансар Аллах», касается как западного побережья Йемена, так и других направлений на фронте.

Отрядам боевиков удалось 5 октября отрезать от линий снабжения город Таиз. Они прорвали оборонительные рубежи правительственных войск и блокировали ключевую автомобильную трассу, соединяющую Таиз с Аденом — временной столицей центрального правительства. Символическим событием в рамках этой операции стало то, что хуситы захватили дом лидера ПРС Рашада аль-Алими — де-факто родовое поместье, в котором он давно уже не жил. Лояльные хуситам телеканалы показали кадры, как боевики заходят на территорию усадьбы, обыскивают здание и устанавливают на крыше свой флаг.

Эр-Рияд пытается использовать свои ВВС для нанесения максимального ущерба хуситам хотя бы на открытой местности — в районе побережья.

Но главную угрозу для Саудовской Аравии представляет возможное наступление хуситов на территорию королевства. Источники катарского издания «Аль-Араби аль-Джадид» в центральном правительстве Йемена еще 1 октября сообщали, что члены «Ансар Аллах» наращивают свое присутствие у южных провинций королевства — Наджрана, Асира и Джизана, которые в период активной фазы боевых действий в Йемене с 2015 по 2019 год становились объектом диверсионных рейдов хуситов.

Нил Кербелов