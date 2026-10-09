МИД России сообщил о контактах по ситуации с задержанием основателя «Рыбаря»

«Усилиями западников в нашем посольстве работают, даже мне как-то неловко сказать, какое количество человек, буквально посол и сотрудник. Несмотря на это минимальное количество, все равно работа ведется, проясняем обстоятельства, находимся со всеми в контакте»,— сказала госпожа Захарова на II Глобальном цифровом форуме (цитата по «РИА Новости»).