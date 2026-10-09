МИД России сообщил о контактах по ситуации с задержанием основателя «Рыбаря»
09.10.2026, 16:41
МИД России находится в контакте «со всеми» по ситуации с задержанием основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и других россиян в Черногории. Об этом журналистам заявила представитель МИДа России Мария Захарова.
«Усилиями западников в нашем посольстве работают, даже мне как-то неловко сказать, какое количество человек, буквально посол и сотрудник. Несмотря на это минимальное количество, все равно работа ведется, проясняем обстоятельства, находимся со всеми в контакте»,— сказала госпожа Захарова на II Глобальном цифровом форуме (цитата по «РИА Новости»).
Мария Захарова добавила, что министерство иностранных дел пытается получить официальную информацию от черногорских властей. После этого в МИДе смогут дать дополнительный комментарий по ситуации.
По данным черногорских СМИ, Михаил Звинчук и еще несколько человек были задержаны утром 9 октября. Из заявления премьер-министра Черногории Милойко Спаича следует, что россиянина подозревают в «гибридной деятельности», негативно влияющей на Черногорию. Telegram-канал «Рыбарь» уверяет, что глава проекта находился в стране легально и приехал туда снимать Цетинский монастырь. В Кремле пообещали защитить права задержанного.