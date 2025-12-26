Курского экс-депутата Максима Васильева отправили в колонию

Ленинский райсуд Курска признал бывшего депутата облдумы Максима Васильева виновным в растрате при строительстве фортификационных сооружений (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Объединенная пресс-служба судебной системы региона сообщила, что ему назначено 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в 800 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установлено в суде, Максим Васильев участвовал в схеме хищения 152,8 млн руб., выделенных на строительство фортификационных сооружений в Глушковском районе Курской области. Вину он полностью признал. Сейчас в Ленинском райсуде Курска за участие в этом преступлении судят бывших руководителей областной корпорации развития, через которую финансировали стройку, и экс-главу компании-подрядчика. Вину они не признают. Ранее четыре года колонии по этому делу получил глава подконтрольной Максиму Васильеву фирмы ООО «Сиэми» Виталий Синьговский.

Сейчас рассмотрения дела в суде ждут замешанные в хищениях при строительстве фортификационных сооружений экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов. Изначально им вменялась особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ), теперь обвинение переквалифицировали на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Санкции обеих статей предусматривают лишение свободы на срок до десяти лет. Ущерб от действий фигурантов оценивается в 1 млрд руб. Также господину Смирнову вменяется получение взяток.

Владимир Зоркий