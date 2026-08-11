Курский суд назначил семь лет экс-депутату Максиму Васильеву

Ленинский райсуд Курска ужесточил до семи лет наказание бывшему депутату облдумы Максиму Васильеву. Как пишет «Ъ», он признан виновным в легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Васильев заключил досудебную сделку со следствием. Адвокат подсудимого Валерий Аверичев не знает, будет ли его доверитель обжаловать приговор.

Первый приговор Максиму Васильеву вынесли в конце прошлого года. Экс-депутата признали виновным в участии в схеме хищения 152,8 млн руб. и назначили пять лет и шесть месяцев лишения свободы. Вину он полностью признал. В основу уголовного дела легла работа подконтрольной Максиму Васильеву компании ООО «КТК Сервис». Фирма занималась строительством оборонительных сооружений в Глушковском районе.

Обвинения в легализации касались отмывания украденных денег, которые через подконтрольные фирмы выводились и обналичивались. В этом же преступлении обвиняют экс-главу корпорации развития Владимира Лукина и предпринимателя Андрея Воловикова. Их судят в Ленинском райсуде с депутатом совета ДНР Татьяной Бондаренко.

Владимир Зоркий