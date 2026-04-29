Курский предприниматель обжаловал приговор за хищения на линиях обороны

Защитник генерального директора ООО «Кремень» Игоря Ругаева, ранее признанного виновным в мошенничестве при выполнении работ по строительству фортификационных сооружений на территории Курской области, подал апелляционную жалобу на приговор. Информация появилась в судебной картотеке. Жалоба была зарегистрирована 27 апреля.

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

Кроме того, по данным картотеки, 23 апреля также было зарегистрировано апелляционное представление (на не вступивший в силу судебный акт), поданное стороной обвинения.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в середине апреля Ленинский райсуд приговорил Игоря Ругаева к восьми годам колонии общего режима со штрафом в 6,3 млн руб. По данным следствия и суда, в декабре 2022 года предприниматель, используя ООО «Кремень», обеспечил заключение с корпорацией развития Курской области госконтракта на выполнение работ по строительству фортификационных сооружений. С помощью подложных документов о выполненных работах и страховании техники он похитил порядка 15 млн руб. Вину Ругаев не признал.

На прошлой неделе также стало известно, что адвокат экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова подала две апелляционные жалобы на его приговор за получение взяток. В начале месяца Смирнова приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Ему на десять лет запрещено занимать должности в органах власти. Бывший глава региона лишен звания заслуженного работника ЖКХ, и у него конфисковано почти 21 млн руб.

Денис Данилов