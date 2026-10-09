Пловец из ЮАР Питер Кутзе установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине
09.10.2026, 16:46
Южноафриканец Питер Кутзе с мировым рекордом победил на втором этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде на дистанции 50 м на спине. Он показал результат 22,09 секунды.
Предыдущее достижение принадлежало россиянину Клименту Колесникову. На чемпионате страны 2022 года он преодолел дистанцию за 22,11 секунды. 22-летний южноафриканец является чемпионом мира. Также на его счету две серебряные и одна бронзовая медали мировых первенств.
Второе место занял российский пловец Егор Корнев (22,29). Его соотечественник Павел Самусенко завоевал бронзовую медаль (22,35).
Второй этап Кубка мира проходит в Ташкенте. Турнир завершится 10 октября.