Пловец из ЮАР Питер Кутзе установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине

Предыдущее достижение принадлежало россиянину Клименту Колесникову. На чемпионате страны 2022 года он преодолел дистанцию за 22,11 секунды. 22-летний южноафриканец является чемпионом мира. Также на его счету две серебряные и одна бронзовая медали мировых первенств.