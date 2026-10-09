Финляндия направила новый пакет военной помощи Украине на €1 млн
09.10.2026, 16:51
Финляндия направила 35-й пакет военной помощи Украине на €1 млн. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Финляндии. Отмечается, что решение было принято в ускоренном режиме по срочному запросу Украины.
Точный состав пакета не раскрывается, однако известно, что в него войдет оборонное вооружение из запасов армии Финляндии. Новый пакет помощи стал самым маленьким из всех переданных Финляндией за последние годы. Для сравнения, предыдущая поставка, которая состоялась в сентябре этого года, оценивалась в €290 млн.
На данный момент Финляндия уже подготавливает следующую, более крупную партию помощи, отмечается в сообщении Минобороны. По данным ведомства, за все время сумма вооружений, переданных Украине, достигла €3,6 млрд.