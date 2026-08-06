Лишившаяся сертификата «Ижавиа» отозвала иск к Росавиации

Авиакомпания «Ижавиа» отозвала иск к Федеральному агентству воздушного транспорта (Росавиация). Ходатайство о возвращении заявления было зарегистрировано в Арбитражном суде Москвы 4 августа. Информация об этом появилась в Картотеке арбитражных дел (А40-223630/2026). Историю с иском в пресс-службе «Ижавиа» прокомментировать «Ъ-Удмуртия» отказались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Напомним, иск о признании решения Росавиации незаконным от авиакомпании судебная инстанция зарегистрировала днем ранее, 3 августа. Это произошло после аннулирования сертификата эксплуатанта «Ижавиа» в конце июля. Как писало отраслевое издание Tourdom, ознакомившись с исковым заявлением, перевозчик указывал на нарушение процедуры принятия решения о запрете летной программы.

«Ижавиа» заявляла, в частности, что замечания по системе управления безопасностью полетов (СУБП) были устранены, программы подготовки экипажей — обновлены. Акт инспекционной проверки и приказ об аннулировании сертификата были вручены руководству авиакомпании в один день — 29 июля, с разницей около двух часов. Это, по заявлению перевозчика, лишило компанию возможность представить мотивированные возражения.

Напомним, 1 августа «Ижавиа» прекратила обслуживать свою программу полетов из-за аннуляции сертификата эксплуатанта Росавиацией. Основание — в трехмесячный срок не были устранены «критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов (СУБП)». Бывший председатель правительства республики Роман Ефимов назвал происходящее «вынужденной мерой». Гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников объяснил аннулирование сертификата «сочетанием многих факторов» и добавил, что причины не сводятся к «одному событию или одному человеку».

Вечером 3 августа СМИ со ссылкой на источники писали, что ушедший в отставку Роман Ефимов сменит Александра Синельникова в должности гендиректора «Ижавиа», однако действующий руководитель авиакомпании опроверг эту информацию, сообщив, что заявление на увольнение не писал и сделать это его никто не просил.

«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит Удмуртии, она же владеет аэропортом Ижевска). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. Парк авиаперевозчика состоит из четырех «Як-42» и двух Boeing 737-800. Сейчас проводится оценка имущества «Ижавиа» для дальнейшей приватизации. Ее планируется провести до конца 2026 года. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что отзыв сертификата отразится на стоимости авиакомпании незначительно.