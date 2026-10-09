Variety: автопортрет Дэвида Боуи выставлен на торги Sotheby’s
09.10.2026, 16:55
Одним из лотов назначенного на 15 октября аукциона «День современного британского и ирландского искусства» Sotheby’s станет редкий автопортрет британского музыканта Дэвида Боуи с отпечатками его ладоней. Об этом сообщает Variety.
Картина, написанная в 1996 году,— один из восьми автопортретов, которые господин Боуи создал в период своего активного увлечения живописью. Он выполнен на бумаге, а отпечатки его ладоней расположены внизу работы.
Как отмечает издание, картина, подаренная автором галеристу из городка Сент-Айвз в Великобритании, до сих пор не продавалась. Эстимейт картины — от £35 тыс. до £55 тыс. (от $46 тыс. до $72,5 тыс.).
«В этом автопортрете есть что-то невероятно непосредственное и личное. Боуи смотрит прямо на вас… Картина смелая, яркая и безошибочно узнаваемая. Это истинный Боуи. В ней чувствуется та же неуемная созидательная энергия, которая пронизывала все его творчество»,— приводит издание слова Джен Харди, одного из директоров Sotheby’s и главного специалиста по искусству Британии и Ирландии.
Sotheby’s уже проводил аукцион, связанный с Дэвидом Боуи. Через десять месяцев после его смерти в 2016 году в рамках аукциона «Боуи/Коллекционер», Sotheby’s продал более 350 картин из личной коллекции музыканта. Тогда было установлено 59 рекордов для картин отдельных художников, а общая стоимость проданных картин составила £32,9 млн ($43,3 млн).