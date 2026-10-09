Variety: автопортрет Дэвида Боуи выставлен на торги Sotheby’s

«В этом автопортрете есть что-то невероятно непосредственное и личное. Боуи смотрит прямо на вас… Картина смелая, яркая и безошибочно узнаваемая. Это истинный Боуи. В ней чувствуется та же неуемная созидательная энергия, которая пронизывала все его творчество»,— приводит издание слова Джен Харди, одного из директоров Sotheby’s и главного специалиста по искусству Британии и Ирландии.