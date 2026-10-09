«Газпром» и ЛУКОЙЛ приступили к разработке Лаявожского месторождения в НАО

«Цель проекта — обеспечить потребителей востребованными энергоресурсами. Опытно-промышленная эксплуатация месторождения начата с добычи нефти»,— указано в сообщении компании в Telegram-канале. Для этого «Газпром» и ЛУКОЙЛ построили инфраструктуру добычи, подготовки и отгрузки жидких углеводородов, автомобильные дороги, энергетический центр и временный жилой комплекс для работников.