Дом Лятушевича в Ижевске выставили на конкурс с начальной ценой 1 рубль

Минимущество Удмуртии выставило на конкурс объект культурного наследия федерального значения «Казенный дом», известный как дом протоиерея Захария Лятушевича. Особняк на улице Вадима Сивкова, 180, в Ижевске продается с начальной ценой 1 рубль, следует из сообщения ведомтсва. Победитель конкурса должен будет выполнить обязательства по сохранению и реставрации памятника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Centre digital & media Фото: Centre digital & media

Площадь здания составляет 468,5 кв. м. Объект не используется с 2009 года и находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Вместе с правом собственности покупатель получит земельный участок.

Согласно условиям конкурса, новый собственник в течение 30 дней должен получить задание на проведение работ по сохранению объекта, в течение года — разработать проектную документацию, а в течение двух лет — завершить предусмотренные работы. Эти требования закрепят в охранном обязательстве. Их неисполнение может стать основанием для расторжения договора.

Прием заявок на участие в конкурсе пройдет с 28 сентября по 6 ноября.

О подготовке «Дома Лятушевича» к продаже «Ъ-Удмуртия» писал в феврале. Тогда в минимуществе сообщали, что объект требует значительных вложений в реставрацию. Эксперты оценивали потенциальные расходы примерно в 100 тыс. руб. за 1 кв. м. Кроме того, специалисты указывали на необходимость решения технических вопросов, связанных с водоотводом и инженерными сетями.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Удмуртия» «Дому Лятушевича поищут нового хозяина».