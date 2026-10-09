Посольство РФ потребовало от Черногории объяснить задержание основателя «Рыбаря»
09.10.2026, 14:42
Посольство России в Черногории потребовало разъяснить причины задержания основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука и его сопровождающих. Точное число задержанных не приводится.
«Посольство оперативно направило запросы черногорской стороне с требованием разъяснить причины, на основании которых черногорской стороной было принято такое решение»,— сообщили «РИА Новости» в диппредставительстве.
Черногорские СМИ сообщили, что Михаил Звинчук и еще несколько человек были задержаны сегодня утром. Из заявления премьер-министра Черногории следует, что россиянина подозревают в «гибридной деятельности», негативно влияющей на Черногорию. «Рыбарь» уверяет, что глава проекта находился в стране легально и приехал туда снимать Цетинский монастырь. В Кремле пообещали защитить права задержанного.