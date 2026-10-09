В «Рыбаре» назвали цель поездки основателя Telegram-канала Звинчука в Черногорию
09.10.2026, 14:07
Задержанный в Черногории основатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук собирался снимать Цетинский монастырь и официально подавал заявку на съемку. Об этом заявили его коллеги по проекту.
В «Рыбаре» подчеркнули, что глава проекта и сопровождавшие его люди находились в стране легально.
Черногорские СМИ писали, что при задержании у Михаила Звинчука и нескольких сопровождавших его человек были обнаружены «дроны, сложная цифровая техника и электронные устройства». Премьер-министр, комментируя причины задержания россиян, заявил о «попытках гибридных действий и дестабилизации». Посольство России выясняет обстоятельства инцидента, заявили в МИД РФ.