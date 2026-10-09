«Яндекс» затруднился назвать сроки восстановления оборудования в дата-центрах

«Яндекс» прокомментировал атаки БПЛА на два своих дата-центра. Объект в Сасово был серьезно поврежден, он полностью остановил работу. У дата-центра в Калуге вышла из строя часть инфраструктуры. Компания пока не может назвать сроки восстановления работы оборудования.