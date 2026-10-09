«Яндекс» затруднился назвать сроки восстановления оборудования в дата-центрах
09.10.2026, 12:23
«Яндекс» прокомментировал атаки БПЛА на два своих дата-центра. Объект в Сасово был серьезно поврежден, он полностью остановил работу. У дата-центра в Калуге вышла из строя часть инфраструктуры. Компания пока не может назвать сроки восстановления работы оборудования.
В «Яндексе» пояснили, что дата-центры — «железное сердце» компании. Их работоспособность критична для сервисов, «которые стали частью повседневной жизни людей». Компания назвала непростой задачей восстановление работы дата-центров. Сколько времени это займет, пока неизвестно.
«Команды "Яндекса" ночью и днем делают все возможное, чтобы обеспечить работу сервисов... Мы продолжаем оценивать состояние инфраструктуры — пока назвать сроки восстановления работы оборудования в дата-центрах очень сложно»,— указано в пресс-релизе компании.
Дата-центр «Яндекса» в рязанском Сасово подвергся атаке БПЛА 8 октября. На объекте произошел пожар, затронувший инфраструктуру, никто не пострадал. После инцидента были зафиксированы сбои в Рунете: в работе отдельных сервисов «Яндекса», сайтов СМИ, девелоперских компаний, соцсетей и онлайн-кинотеатров. Сегодня утром был атакован дата-центр в Калуге.