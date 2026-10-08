В рунете произошел масштабный сбой
08.10.2026, 16:39
Часть пользователей в России столкнулась с проблемами при попытке открыть сайты сервисов, СМИ, банков и мобильных операторов. Наибольшее число жалоб фиксируется в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской области и Краснодарском крае, следует из данных «Сбой.рф».
В частности, на плохую работу «Авито» пожаловались более 7,6 тыс. пользователей. На сбои в работе Т-банка — 2,7 тыс. человек. Онлайн-кинотеатра «Иви» — более 700. У некоторых пользователей возникали трудности с загрузкой сайтов некоторых СМИ, в том числе «Коммерсанта», РБК, «Ведомостей», «РИА Новости» и других. О возможных проблемах с загрузкой сайта также предупреждала РЖД.
8 октября беспилотники ударили по дата-центру «Яндекса» в рязанском Сасово. Там произошел пожар. Работу объекта приостановили. В компании предупредили, что из-за этого часть сервисов «Яндекса» может быть недоступна для пользователей. Сбой также затронул сайт ЦИАН и нескольких девелоперских компаний, в том числе «А101», «Гранель», «Брусника». В Подмосковье стала временно недоступна онлайн-продажа билетов на автобусы перевозчика «Мострансавто».