Дата-центр «Яндекса» в Калуге получил повреждения при ударе БПЛА
09.10.2026, 10:35
Часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге повреждена при ударе БПЛА. Несколько модулей объекта полностью выведены из строя. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Из-за этого часть сервисов "Яндекса" может работать с перебоями»,— сказали в компании. Пострадавших при атаке нет. На месте работают экстренные службы и специалисты «Яндекса». Компания оценивает полный масштаб ущерба, добавили в пресс-службе.
8 октября под удар БПЛА попал дата-центр «Яндекса» в Сасово Рязанской области. На объекте произошел пожар, затронувший инфраструктуру. Пострадавших не было. После инцидента на протяжении дня наблюдались сбои в Рунете: в работе отдельных сервисов «Яндекса», сайтов СМИ, девелоперских компаний, соцсетей и онлайн-кинотеатров.