Дата-центр «Яндекса» в Калуге получил повреждения при ударе БПЛА

«Из-за этого часть сервисов "Яндекса" может работать с перебоями»,— сказали в компании. Пострадавших при атаке нет. На месте работают экстренные службы и специалисты «Яндекса». Компания оценивает полный масштаб ущерба, добавили в пресс-службе.