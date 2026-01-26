Зал удвоенного ожидания

Длительных задержек авиарейсов в 2025 году стало вдвое больше, чем в 2024 году, свидетельствуют расчеты, сделанные для “Ъ” «АльфаСтрахованием». По оценкам “Ъ”, больше трех часов в минувшем году ждали вылета свыше 4,5 млн человек, причем в эту статистику не входят отмененные рейсы. Главной причиной ухудшения пунктуальности остаются ограничения из-за угрозы атак беспилотников. При этом если в 2024 году ограничения полетов чаще всего были тотальными, то в 2025 году крупные аэропорты с Росавиацией и военными научились во время «Ковров» обслуживать часть рейсов.

В 2025 году каждый восьмой авиарейс был задержан на час и более

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ В 2025 году каждый восьмой авиарейс был задержан на час и более

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Доля рейсов, вылетевших с задержкой более трех часов, выросла в два раза по итогам 2025 года в годовом выражении, до 4% от всех 865 тыс. отслеженных рейсов. Доля рейсов с задержкой более четырех часов также удвоилась: с 1% до 2%. Данные по запросу “Ъ” предоставила «АльфаСтрахование», которая оформляет страховые полисы для авиапассажиров, включающие в себя риски задержки и отмены рейса. При усредненной оценке в 150 кресел на рейс в 2025 году около 4,5 млн пассажиров 30,5 тыс. рейсов ожидали вылета более трех часов, причем 3 млн из них ждали более четырех часов. При этом статистика не учитывает отмененные рейсы. Задержки рейсов от двух часов и их отмены отслеживает Росавиация, но не публикует эти данные. В Минтрансе и Росавиации от комментариев воздержались.

С 2023 года «АльфаСтрахование» использует собственную систему сбора и анализа данных по пунктуальности перелетов, разработанную после ухода Cirium с российского рынка. Компания отслеживает регулярные и чартерные пассажирские рейсы 30 российских и более 60 иностранных авиакомпаний, на которые приходится около 97% пассажиропотока.

В 2025 году каждый восьмой авиарейс задерживался с вылетом на час и более. Тренд на рост опозданий в «АльфаСтраховании» подтверждают статистикой выплат: в 2025 году там урегулировали 133,9 тыс. страховых случаев по задержкам и отменам авиарейсов — на 287% больше, чем в 2024 году. Доля рейсов, вылетевших по расписанию (с задержкой до 15 минут), упала за год с 71% до 59%. В 2023 году она превышала 80%. Впрочем, эта классификация строже мировой, где рейс считается выполненным по расписанию, если прибыл в течение 15 минут от запланированного времени: перевозчики могут наверстать задержку в полете. Согласно Eurocontrol, в 2025 году по расписанию в Европе прибыло 76,1% рейсов.

Сами пассажиры сдвиги рейсов до получаса часто воспринимают как несущественные, говорит директор департамента страхования пассажиров «АльфаСтрахования» Дмитрий Мигачев. Но задержки свыше часа, по его словам, приводят к возможным срывам дальнейших планов и пересадок, «нарастают тревожность и финансовые риски». В этой связи, подчеркивает он, вызывает беспокойство очевидная тенденция роста числа длительных задержек, ключевым драйвером которых остаются ограничения работы аэропортов в связи с беспилотной опасностью.

Лидерами по пунктуальности в Московском авиаузле в 2025 году остались Шереметьево, где 50% рейсов вылетали вовремя (в 2024 году — 67%), и Домодедово, где вовремя также отправляли каждый второй рейс (55% в 2024 году). В пределах часа в Шереметьево выпускали 89% рейсов, в пределах трех часов — 97%. В Домодедово — 86% и 96% соответственно.

Два других аэропорта МАУ пострадали от закрытий гораздо серьезнее: в Жуковском доля вылетов точно по расписанию снизилась с 40% до 36%, во Внуково — с 41% до 32%. Впрочем, во Внуково удавалось отправить 86% рейсов в течение часа и 97% — за три часа. В Жуковском — 70% и 90% соответственно. Во Внуково и Жуковском не стали комментировать ситуацию, но собеседник в одном из аэропортов отметил, что задержки по вине аэропорта «остаются в пределах погрешности».

Собеседники “Ъ” в авиакомпаниях говорят, что в этом году избежать большего роста длительности задержек помогло распространение практики частичного, а не тотального ограничения воздушного пространства благодаря работе Росавиации по согласованию с военными. В таких случаях аэропортам разрешают выпускать или принимать самолеты по определенному безопасному курсу. «В крупнейших аэропортах очень усилили микроменеджмент и ручное управление для быстрого разруливания очередей из самолетов и пассажиров, чего не хватает в ряде региональных аэропортов»,— говорит источник “Ъ” в одной из крупнейших авиакомпаний.

В Шереметьево “Ъ” подтвердили, что для обеспечения непрерывности полетов и минимизации задержек в период действия сигнала «Ковер» профильные госслужбы по возможности «выделяют специальные воздушные коридоры, по которым аэропорт и диспетчеры выполняют взлеты и посадки самолетов со встречными курсами». В Шереметьево указывают, что на «Ковры» приходится всего 0,3% задержек рейсов от двух часов. При этом собеседник “Ъ” в отрасли поясняет, что причины задержек в связи с «Коврами» в других аэропортах учитываются в аэропортах назначения как «позднее прибытие судна». В Домодедово “Ъ” сообщили, что во время ограничений аэропорт «усиливает смены работников, задействованных в обслуживании пассажиров», в том числе обеспечивающих поставку авиакомпаниям напитков и питания для пассажиров при задержках.

В Пулково “Ъ” рассказали, что еще весной 2025 года первыми среди аэропортов разработали операционный план на периоды закрытого неба, который со временем стал «отраслевым стандартом». Этот регламент, определяющий порядок работы служб аэропорта и его партнеров, позволил Пулково добиться того, что первый самолет теперь отправляется в среднем через 15 минут после снятия ограничений.

Собеседники “Ъ” в трех других аэропортах пожаловались на запаздывающие оповещения авиакомпаний о порядке действий и возвратах средств при отмене или переносе рейса. «Пассажиры ищут представителей перевозчика в зале и пытаются дозвониться из аэропорта, вместо того чтобы ехать домой»,— описывает один из них. Проблема несвоевременности оповещений действительно существует, в том числе в случае, когда билеты покупаются через агента и у авиакомпании нет контактов пассажира, говорит главный редактор Frequent Flyers Илья Шатилин, предлагая обязать агентов передавать эти контакты авиакомпании. Также с осени скорость оповещения может затруднять «период охлаждения» для сим-карт прибывших из-за рубежа пассажиров, отмечает он.

Другой причиной массовых жалоб остается низкая стоимость ваучеров на питание, положенное пассажирам при задержках от четырех часов (см. “Ъ” от 11 июля 2025 года). Ваучер номиналом менее 1 тыс. руб. не может обеспечить полноценное питание, соглашается Илья Шатилин. Решением может стать закрепление минимальной стоимости воды в аэропортах на регуляторном уровне. Ограничение цен на питание или проработка «стандартного обеда» сложнее в реализации без господдержки, полагает он, «но производители протеиновых батончиков могли бы устанавливать в терминалах вендинговые аппараты в маркетинговых целях и не завышать цены».

В октябре 2025 года перевозчики просили Минтранс рассмотреть возможность господдержки, но в январе глава ведомства Андрей Никитин сообщил ТАСС, что этот вопрос не рассматривается, хотя там стараются поддерживать перевозчиков «с точки зрения других приоритетов». Необходимой немонетарной мерой поддержки в S7 считают перевод узловых дальневосточных аэропортов на круглосуточный режим. Как сообщил “Ъ” перевозчик, пока многие региональные аэродромы работают только днем, авиакомпании вынуждены строить «далекие от оптимальных» маршруты, что приводит к простою самолетов по ночам, увеличению полетного времени и расходу топлива, то есть к общему росту издержек перевозчиков, «а в конечном счете влияет на стоимость перелетов для пассажиров». Впрочем, эксперты отмечают, что это также потребует финансовых ресурсов в связи с дефицитом кадров в таких аэропортах (см. “Ъ” от 15 октября 2025 года).

Айгуль Абдуллина