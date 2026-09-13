Расследование четвертой стадии

“Ъ” стало известно о скандальной ситуации, сложившейся в резонансном уголовном деле о махинациях при создании барокомплекса для испытаний различных изделий в интересах космической, авиационной и атомной отраслей. Защита главного фигуранта — бывшего заместителя гендиректора ГК «Роскосмос» Олега Фролова, у которого медкомиссия выявила рак четвертой стадии, требует привлечь к уголовной ответственности ведущего это дело следователя СКР. Последний, по мнению адвокатов, отказывается освободить смертельно больного фигуранта из СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защита Олега Фролова (на фото) требует возбудить уголовное дело на следователя по его делу

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Защита Олега Фролова (на фото) требует возбудить уголовное дело на следователя по его делу

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Адвокаты бывшего заместителя гендиректора ГК «Роскосмос» Олега Фролова обратились с заявлением о преступлении в ГСУ СКР по Москве. В нем они требует привлечь к уголовной ответственности следователя ведомства, который ведет громкое уголовное дело о махинациях при создании уникального барокомплекса. По данным защиты, представитель СКР, несмотря на заключение медкомиссии и судебное решение, не освобождает из СИЗО их смертельно больного доверителя, в связи с чем в действиях участника расследования усматриваются признаки незаконного лишения свободы (ст. 127 УК).

Серьезные проблемы со здоровьем у 64-летнего Олега Фролова были выявлены в июле нынешнего года, буквально через несколько дней после того, как Басманный суд Москвы в очередной раз продлил ему срок содержания под стражей. 13 августа консилиум врачей клинического центра «Коммунарка» констатировал у содержащегося в СИЗО «Матросская Тишина» фигуранта рак четвертой стадии (фактически неизлечимое разрушение костей), из-за чего Олег Фролов начал испытывать сильные боли. Поскольку этот диагноз попадает в перечень болезней, препятствующих содержанию под стражей, защита обвиняемого Фролова обратилась к следователю с ходатайством об освобождении, приложив к нему заключение медиков. Однако тот в изменении меры пресечения отказал, сославшись на то, что не получил из СИЗО официального медицинского заключения.

27 августа Басманный райсуд Москвы, установив, что с медзаключением специалистов «Коммунарки» следователь был ознакомлен, признал его бездействие незаконным, обязав «устранить допущенные нарушения». Однако, как заявили “Ъ” представители Олега Фролова, он остается в СИЗО.

«Проведение специфической противоопухолевой терапии не представляется возможным»,— говорится в сообщении медсанчасти изолятора.

Отметим, что из-за состояния здоровья бывший замруководителя «Роскосмоса» остается единственным из четырех фигурантов, кто не ознакомился с материалами своего дела.

Речь в нем, напомним, идет о хищениях при реализации госконтракта на создание барокомплекса для испытаний различных изделий в интересах космической, авиационной и атомной отраслей. Агрегат представляет собой технологический узел с герметичной испытательной вакуумной камерой размером около 30 м в длину и более 4 м в ширину. Его уникальность заключается в том, что он «объединяет в себе функции сразу нескольких высокоточных приборов и устройств, необходимых для производства изделий в сфере авиастроения, атомно-энергетической, ракетно-космической и других наукоемких отраслях производства».

Как следует из материалов дела, в 2019 году заказчик работ в лице входящего в госкорпорацию «Роскосмос» АО «Красноярский машиностроительный завод» («Красмаш») заключил контракт стоимостью 2 млрд 700 млн руб. с ПАО «Электромеханика». В его рамках последнее должно было выполнить «комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением монтируемого оборудования на объекте капитального строительства "Красмаш"». После того как агрегат был изготовлен, его отправили на предприятие.

По версии СКР, генерал-лейтенант запаса Фролов, ранее возглавлявший Военно-космическую академию им. А. Ф. Можайского и Главное управление вооружения Минобороны, а в 2018 году ставший исполнительным директором «Роскосмоса» по реализации оборонных программ, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с предпринимателем Дмитрием Филипповым, ранее работавшим специалистом службы инновационной деятельности ПАО «Электромеханика», и его однофамильцем Михаилом Филипповым, директором ООО «Кобитек». В ходе исполнения контракта они, говорится в деле, «введя в заблуждение представителей заказчика», при закупке необходимого для изготовления барокомплекса оборудования похитили бюджетные средства.

Изначально речь в расследовании шла о хищении 435 млн руб., но в итоге следствие остановилось на ущербе в 270 млн руб.

Также в СКР пришли к выводу, что Олег Фролов за взятку в 5 млн руб. пролоббировал интересы предпринимателей отца и сына Константиновых, дав указание гендиректору «Красмаша» именно у них закупить комплектующие по завышенной цене. Фигурантам в зависимости от роли СКР вменил в вину мошенничество, взяточничество и легализацию денежных средств (ч. 4 ст. 159, ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Предпринимателей Константиновых в связи с деятельным раскаянием от уголовной ответственности за дачу взятки (ст. 291 УК РФ) освободили, и им придется отвечать только за мошенничество. Оба, в отличие от остальных обвиняемых, находятся под запретом определенных действий.

Как уже рассказывал “Ъ”, в марте 2026 года Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по этому делу, вернув его следствию для устранения нарушений. Самое существенное связано с тем, что в оценочной экспертизе не были учтены фактические расходы, понесенные исполнителем при реализации контракта, в результате чего «она не имеет достаточной ясности, полноты и противоречива». В целом же, по мнению надзорного органа, предъявленное фигурантам обвинение «не основано на фактических доказательствах и не соответствует фактическим обстоятельствам».

«Работа над ошибками» заняла у СКР совсем немного времени. В рамка доследования, по данным защиты, была проведена новая экспертиза, которая установила, что барокомплекс с учетом монтажа обошелся государству как минимум не выше рыночной цены.

«Таким образом, говорить о каком бы то ни было хищении путем мошенничества и, соответственно, легализации денежных средств, полученных преступным путем, никаких оснований нет»,— заявил “Ъ” один их защитников Олега Фролова.

Что же касается эпизода со взяткой в 5 млн руб., которую бывший заместитель гендиректора «Роскосмоса» получил за то, что якобы дал указание руководителю «Красмаша» закупить оборудование по завышенной цене, то, как утверждают адвокаты господина Фролова, в нем присутствуют лишь абстрактные формулировки. «Объясняется это тем, что гендиректор "Красмаша" не подтвердил сам факт получения каких-либо указаний от Олега Фролова»,— отметил защитник. Оперативно получить комментарии у участников расследования “Ъ” не удалось.

Олег Рубникович