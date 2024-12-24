Откаты за «Роскосмос» брали на земле

Как стало известно “Ъ”, неожиданный поворот произошел в уголовном деле о хищении более 435 млн руб. при создании барокомплекса для испытаний различных изделий в интересах космической, авиационной и атомной отраслей. Вместо завершения длившегося ровно год расследования и ознакомления с материалами дела Олега Фролова — заместителя гендиректора по реализации государственной программы вооружения ГК «Роскосмос», ранее возглавлявшего военную академию и управление Минобороны, обвинили в получении взяток. Теперь срок расследования продлен председателем СКР Александром Бастрыкиным до полутора лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Олег Фролов в суде (август 2024 года)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Бывший заместитель генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Олег Фролов в суде (август 2024 года)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ СКР возбудило 19 декабря 2023 года в отношении неустановленных лиц. Впрочем, уже на следующий день были задержаны и доставлены на допрос заместитель генерального директора по реализации государственной программы вооружения ГК «Роскосмос» Олег Фролов, индивидуальный предприниматель Дмитрий Филиппов, ранее являвшийся специалистом службы инновационной деятельности ПАО «Электромеханика», и его однофамилец Михаил Филиппов, директор подмосковного ООО «Кобитек». Всем троим после допросов предъявили обвинения в мошенничестве, а 22 декабря по ходатайству следователя их арестовал Басманный суд столицы.

Изначально речь в материалах дела идет о махинациях при создании барокомплекса — технологического узла с герметичной испытательной вакуумной камерой размером около 30 м в длину и более 4 м в ширину.

Уникальность барокомплекса, говорилось при его создании, заключается в том, что он «объединяет в себе функции сразу нескольких высокоточных приборов и устройств, необходимых для производства изделий в сфере авиастроения, атомно-энергетической, ракетно-космической и других наукоемких отраслях производства».

В 2019 году заказчик работ в лице входящего в госкорпорацию «Роскосмос» АО «Красноярский машиностроительный завод» («Красмаш») принял заявки на участие в закрытом конкурсе от АО ММЗ, АО «Златмаш» и ПАО «Электромеханика». Победителем в апреле того же года была признана последняя организация, базирующаяся в городе Ржеве Тверской области. С ней и был заключен контракт на «выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением монтируемого оборудования на объекте капитального строительства Красмаш».

После того как агрегат был изготовлен, его на грузовиках отправили в Красноярск и разместили в АО «Красмаш».

Следствие полагает, что 62-летний генерал-лейтенант запаса Фролов, ранее руководивший Военно-космической академией им. А. Ф. Можайского, возглавлявший Главное управление вооружения армии, а в 2018 году ставший исполнительным директором «Роскосмоса» по реализации оборонных программ, «используя служебное положение», вступил в преступный сговор с двумя другими соучастниками преступления. В ходе исполнения контракта они, как следует из материалов дела, «введя в заблуждение представителей заказчика», похитили бюджетные средства при закупке оборудования на сумму не менее 435 млн руб., «которыми распорядились по своему усмотрению».

До самого окончания расследования только этот эпизод в деле и фигурировал. Однако буквально на «флажке», когда фактически истек отведенный на расследование срок и встал вопрос об освобождении из СИЗО отсидевших там ровно год фигурантов, произошло неожиданное.

Вместо объявления обвиняемым и их защите об окончании расследования и выходе на стадию ознакомления с материалами дела следователь предъявил Олегу Фролову, Дмитрию Филиппову и Михаилу Филиппову еще одно обвинение — в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

О каких именно суммах идет речь, ни следствие, ни адвокаты, с которых взяли подписку о неразглашении, не говорят. По данным “Ъ”, вмененное в вину получение мзды напрямую связано с разработкой барокомплекса. Как считают в СКР, обвиняемые получали откаты от представителей различных фирм и организаций якобы за то, что соглашались закупать у них «комплектующее оборудование и иные материалы» по ценам, значительно превышающим рыночные. Одновременно с предъявлением нового обвинения председатель СКР Александр Бастрыкин продлил и срок расследования этого дела до полутора лет. Как минимум до середины марта Басманный суд оставил в СИЗО и всех трех фигурантов. По данным “Ъ”, свою вину в инкриминированных деяниях они отрицают.

Олег Рубникович