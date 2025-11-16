В барокомплекс занесли взятку

“Ъ” стали известны обстоятельства получения взятки в 5 млн руб., фигурирующей в завершенном Следственным комитетом России расследовании махинаций почти на полмиллиарда рублей при создании уникального барокомплекса для испытаний изделий в интересах космической, авиационной и атомной отраслей. Основным обвиняемым в деле является экс-замгендиректора ГК «Роскосмос» Олег Фролов, ранее возглавлявший Военно-космическую академию им. А. Ф. Можайского и Главное управление вооружения Минобороны. Под следствием, но по другому делу находится и его сын — подполковник Константин Фролов: его обвиняют в махинациях с оформлением ранений и госнаградами, полученными в зоне СВО.

Олег Фролов (слева) и Михаил Филиппов на заседании суда

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Олег Фролов (слева) и Михаил Филиппов на заседании суда

Бывший заместитель гендиректора по реализации государственной программы вооружения ГК «Роскосмос» 63-летний Олег Фролов, предприниматель Дмитрий Филиппов, ранее работавший специалистом службы инновационной деятельности ПАО «Электромеханика», и его однофамилец Михаил Филиппов, директор подмосковного ООО «Кобитек», на днях завершили ознакомление с материалами уголовного дела, насчитывающего более 200 томов. В ближайшее время обвинительное заключение будет передано на утверждение в Генпрокуратуру.

Всем троим фигурантам вменяется в вину особо крупное мошенничество и легализация денежных средств (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии Главного следственного управления Следственного комитета России, при реализации госконтракта на создание барокомплекса для испытаний различных изделий в интересах космической, авиационной и атомной отраслей обвиняемые похитили более 435 млн руб. Кроме того, им инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Размер незаконного вознаграждения, по данным “Ъ”, составляет 5 млн руб. Эту сумму, по версии следствия, фигуранты получили от одного из подрядчиков якобы за то, что именно у него закупали «комплектующее оборудование и иные материалы» по ценам, значительно превышающим рыночные. Своей вины находящиеся под арестом генерал-лейтенант запаса Фролов и предприниматели Филипповы не признают. Отпущенные под подписку о невыезде взяткодатели — директор фирмы и его заместитель — в связи с «деятельным раскаянием» от уголовной ответственности за дачу взятки (ст. 291 УК РФ) освобождены. Однако вместе с остальными фигурантами им придется отвечать за мошенничество.

Как уже рассказывал “Ъ”, это уголовное дело было возбуждено 19 декабря 2023 года, а уже на следующий день Олег Фролов, Дмитрий и Михаил Филипповы были задержаны. По ходатайству следователя Басманный суд отправил их в СИЗО.

Сначала речь в расследовании шла только о махинациях при создании барокомплекса — технологического узла с герметичной испытательной вакуумной камерой размером около 30 м в длину и более 4 м в ширину.

Уникальность агрегата, говорилось при его создании, заключается в том, что он «объединяет в себе функции сразу нескольких высокоточных приборов и устройств, необходимых для производства изделий в сфере авиастроения, атомно-энергетической, ракетно-космической и других наукоемких отраслях производства».

В 2019 году заказчик работ в лице входящего в госкорпорацию «Роскосмос» АО «Красноярский машиностроительный завод» («Красмаш») принял заявки на участие в закрытом конкурсе от АО ММЗ, АО «Златмаш» и ПАО «Электромеханика». Победителем в апреле того же года была признана последняя организация, базирующаяся в городе Ржеве Тверской области. С ней и был заключен контракт на «выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением монтируемого оборудования на объекте капитального строительства "Красмаш"». После того как агрегат был изготовлен, его отправили на предприятие.

По версии следствия, генерал-лейтенант запаса Фролов, ранее возглавлявший Военно-космическую академию им. А. Ф. Можайского и Главное управление вооружения Минобороны, а в 2018 году ставший исполнительным директором «Роскосмоса» по реализации оборонных программ, «используя служебное положение», вступил в преступный сговор с двумя другими соучастниками преступления. В ходе исполнения контракта они, как следует из материалов дела, «введя в заблуждение представителей заказчика», похитили при закупке оборудования бюджетные средства на сумму не менее 435 млн руб., «которыми распорядились по своему усмотрению».

В конце прошлого года, когда обвиняемые и их защита рассчитывали, что им вот-вот предоставят материалы для ознакомления, произошел неожиданный поворот.

Вместо объявления об окончании расследования следователь предъявил им новое обвинение — в получении взяток. Из-за этого расследование затянулось еще почти на год.

Защита генерала и его предполагаемых сообщников от комментариев воздержалась.

Отметим, что в СИЗО сейчас находится и сын Олега Фролова подполковник Константин Фролов, проходивший службу в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в зоне СВО. В июне прошлого года вместе со своим командиром полковником Артемом Городиловым он был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве и получении взятки. По версии следствия, после начала СВО более чем трем десяткам военнослужащих бригады за ранения и травмы, якобы полученные в ходе боевых действий, из бюджета было незаконно выплачено более 200 млн руб., предоставлено льготное прохождение службы на время нахождения в госпиталях, а также отпуска. Ранения также послужили основанием для подачи командирами представлений о награждении пострадавших — как правило, орденами Мужества и медалями «За отвагу».

И Константин Фролов, и Артем Городилов полностью признали свою вину, заключили досудебные соглашения о сотрудничестве и сейчас знакомятся с материалами дела. При этом кавалер четырех орденов Мужества и двух медалей «За отвагу» Константин Фролов за время службы в зоне СВО получил четыре ранения (сам фигурант носил нашивки, обозначающие пять легких и два тяжелых ранения). Однако благодаря показаниям и экспертизам было установлено, что травмы были получены не в боевой обстановке. Позднее сам военный рассказал, что в него по его же просьбе стреляли сослуживцы, целившиеся так, чтобы не задеть жизненно важные органы. Делалось все это ради получения выплат в размере 3 млн руб. Теперь следствие полагает, что и награды подполковнику Фролову были вручены незаконно. В ходе следствия оба офицера ходатайствовали об отправке их обратно на СВО, но им отказали.

Олег Рубникович