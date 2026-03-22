Следствие подвела экспертиза

Генпрокуратура вернула на доследование уголовное дело о махинациях при создании уникального барокомплекса для испытаний различных изделий в интересах космической, авиационной и атомной отраслей. Его основным фигурантом является бывший заместитель гендиректора ГК «Роскосмос» Олег Фролов, ранее возглавлявший Военно-космическую академию им. А. Ф. Можайского и Главное управление вооружения Минобороны. Основная претензия надзора: при проведении экспертизы по делу не были учтены затраты исполнителя на изготовление изделия.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Бывший заместитель гендиректора ГК «Роскосмос» Олег Фролов

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу в отношении экс-замгендиректора «Роскосмоса» Олега Фролова и его четверых предполагаемых сообщников. В зависимости от роли каждого СКР инкриминирует им совершение особо крупного мошенничества, получение взятки и легализацию денежных средств (ч. 4 ст. 159, ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Основная претензия надзорного ведомства связана с главным эпизодом расследования. Речь в нем идет о хищениях при реализации госконтракта на создание барокомплекса для испытаний различных изделий в интересах космической, авиационной и атомной отраслей. Агрегат представляет собой технологический узел с герметичной испытательной вакуумной камерой размером около 30 м в длину и более 4 м в ширину. Его уникальность заключается в том, что он «объединяет в себе функции сразу нескольких высокоточных приборов и устройств, необходимых для производства изделий в сфере авиастроения, атомно-энергетической, ракетно-космической и других наукоемких отраслях производства».

Как следует из материалов дела, в 2019 году заказчик работ в лице входящего в госкорпорацию «Роскосмос» АО «Красноярский машиностроительный завод» («Красмаш») принял заявки на участие в закрытом конкурсе от АО ММЗ, АО «Златмаш» и ПАО «Электромеханика». Победителем в апреле того же года была признана последняя организация, базирующаяся в городе Ржеве Тверской области. С ней и был заключен контракт стоимостью 2 млрд 700 млн руб. на «выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением монтируемого оборудования на объекте капитального строительства "Красмаш"». После того как агрегат был изготовлен, его отправили на предприятие.

По версии СКР, генерал-лейтенант запаса Фролов, ранее возглавлявший Военно-космическую академию им. А. Ф. Можайского и Главное управление вооружения Минобороны, а в 2018 году ставший исполнительным директором «Роскосмоса» по реализации оборонных программ, «используя служебное положение», вступил в преступный сговор с предпринимателем Дмитрием Филипповым, ранее работавшим специалистом службы инновационной деятельности ПАО «Электромеханика», и его однофамильцем Михаилом Филипповым, директором подмосковного ООО «Кобитек». В ходе исполнения контракта они, говорится в деле, «введя в заблуждение представителей заказчика», при закупке необходимого для изготовления барокомплекса оборудования похитили бюджетные средства. Как полагает следствие, за взятку в 5 млн руб. оно было приобретено по завышенной цене у предпринимателей отца и сына Константиновых. Последних в связи с деятельным раскаянием от уголовной ответственности за дачу взятки (ст. 291 УК РФ) освободили, и им придется отвечать только за мошенничество. Оба находятся под запретом определенных действий.

Интересно, что изначально речь в расследовании шла о хищении порядка 435 млн руб., но в итоге следствие остановилось на ущербе в 270 млн руб.

По данным “Ъ”, именно на некорректных выводах экспертизы акцентировала свое внимание Генпрокуратура, отправляя это дело на доследование.

По мнению надзора, в оценочной экспертизе не были учтены фактические расходы, понесенные исполнителем при реализации контракта, в результате чего «она не имеет достаточной ясности, полноты и противоречива». Кроме того, в обвинительном заключении были обнаружены и другие нарушения норм УПК, включая неверно определенного потерпевшего, которым является не «Роскосмос», а «Красмаш». В целом же, по мнению Генпрокуратуры, предъявленное фигурантам обвинение «не основано на фактических доказательствах и не соответствует фактическим обстоятельствам».

Защита не признающих своей вины обвиняемых, трое из которых продолжают оставаться в СИЗО, от комментариев воздержалась. После того как следствие устранит выявленные недочеты, обвинительное заключение вновь будет направлено в надзорный орган.

Отметим, что в конце января нынешнего года Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд в особом порядке начал рассматривать уголовное дело сына Олега Фролова — бывшего начальника группы специальных операций 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады подполковника Константина Фролова (позывной Палач). Его вместе с командиром, полковником Артемом Городиловым, обвиняют в махинациях с ранениями, взятках и других преступлениях. Оба свою вину полностью признали. При этом кавалер четырех орденов Мужества и двух медалей «За отвагу» Константин Фролов за время службы в зоне СВО получил четыре ранения (сам фигурант носил нашивки, обозначающие пять легких и два тяжелых ранения). Однако благодаря показаниям и экспертизам было установлено, что травмы были получены не в боевой обстановке. Позднее сам военный рассказал, что в него по его же просьбе стреляли сослуживцы, целившиеся так, чтобы не задеть жизненно важные органы. Делалось все это ради получения выплат в размере 3 млн руб. Еще в ходе следствия оба офицера ходатайствовали об отправке их обратно на СВО, но им отказали.

Олег Рубникович