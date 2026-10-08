В зоне доступности Yandex Cloud возникли перебои с электропитанием
08.10.2026, 09:24
В зоне доступности ru-central1-b возникли перебои с электропитанием, сообщили в Yandex Cloud. Ранее сегодня утром «Яндекс» сообщил об инциденте в дата-центре в рязанском Сасово, «который затронул часть инфраструктуры».
«В зоне доступности ru-central1-b наблюдаются перебои с электропитанием, — заявили в Yandex Cloud. — Команда работает над устранением проблемы».
К 8:26 мск недоступность зоны сохранялась, хотя были завершены «все необходимые работы по переключению нагрузки на другие зоны доступности».
«Создание новых ресурсов в облачной инфраструктуре может быть лимитировано...Вернемся с апдейтом до 15:00 мск», — добавили в компании.