Что известно об атаке БПЛА на дата-центр «Яндекса»

В 8:26 мск Yandex Cloud Alerts сообщил, что недоступность зоны ru-central-b сохраняется. «Мы завершили все необходимые работы по переключению нагрузки на другие зоны доступности. Все сервисы в остальных зонах работают в штатном режиме. В настоящее время создание новых ресурсов в облачной инфраструктуре может быть лимитировано. При возникновении вопросов обращайтесь в техническую поддержку. Наши специалисты продолжают работать над устранением последствий инцидента», — добавили в Telegram-канале.

Позднее «Яндекс» сообщил, что дата-центр атаковали беспилотники, в результате чего на объекте произошел пожар, затронувший инфраструктуру. «Пострадавших нет, профильные службы на месте устраняют последствия. Работа дата-центра полностью остановлена, часть сервисов Яндекса может быть недоступна для пользователей», — сообщили в пресс-службе.

Акции «Яндекса» на Мосбирже упали более чем на 3% после новостей о пожаре в дата-центре после атаки БПЛА в рязанском Сасово. По данным на 11:05 мск, акции компании подешевели до 3603 руб. за бумагу (-2,45%).

Губернатор Рязанской области Павел Малков в 9:30 мск сообщил в Telegram, что ночью над регионом сбили два беспилотника. «В Сасовском округе произошло возгорание кровли одного из предприятий, выбиты стекла в нескольких домах частного сектора. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — добавил он.

Около 11:00 мск сервис объявлений о продаже и аренде недвижимости «Циан» сообщил о сбоях в работе сайта и приложения «в связи с инцидентом на объекте инфраструктурного партнера». «Наша техническая команда прикладывает все усилия, чтобы оперативно восстановить полноценную работу платформы», — отметила пресс-служба сервиса. Помимо «Циана», не открываются сайты нескольких девелоперских компаний в России, например, «А101», «Гранель», «Брусника».