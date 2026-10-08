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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Происшествия

Дата-центр «Яндекса» в рязанском Сасово загорелся после атаки БПЛА

08.10.2026, 09:39
Дата-центр «Яндекса» в Сасово Рязанской области подвергся атаке БПЛА, произошел пожар. Никто не пострадал, но работа объекта полностью остановлена, сообщили «Ъ» в компании. Ранее сегодня утром в «Яндексе» заявили, что в дата-центре произошел инцидент, «который затронул часть инфраструктуры».
«Часть сервисов Яндекса может быть недоступна для пользователей», — отметили в компании.
В Yandex Cloud уточнили, что в зоне доступности ru-central1-b возникли перебои с электропитанием.
Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что сегодня ночью над территорией области были сбиты два БПЛА. «В Сасовском округе произошло возгорание кровли одного из предприятий», — добавил чиновник.
Атаки беспилотников
Рынок компьютеров и дата-центров
Яндекс
Рязанская область