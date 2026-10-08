Дата-центр «Яндекса» в рязанском Сасово загорелся после атаки БПЛА
08.10.2026, 09:39
Дата-центр «Яндекса» в Сасово Рязанской области подвергся атаке БПЛА, произошел пожар. Никто не пострадал, но работа объекта полностью остановлена, сообщили «Ъ» в компании. Ранее сегодня утром в «Яндексе» заявили, что в дата-центре произошел инцидент, «который затронул часть инфраструктуры».
«Часть сервисов Яндекса может быть недоступна для пользователей», — отметили в компании.
Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что сегодня ночью над территорией области были сбиты два БПЛА. «В Сасовском округе произошло возгорание кровли одного из предприятий», — добавил чиновник.