Девятерым представителям МУС заочно дали до 15 лет колонии в России

Мосгорсуд вынес заочный приговор девятерым представителям Международного уголовного суда (МУС). Среди подсудимых значится прокурор инстанции Карим Хан, выдавший ордер на арест президента Владимира Путина. Фигурантам назначили от 3,5 до 15 лет лишения свободы, сообщили в Генпрокуратуре.

Представителей МУС признали виновными в незаконном привлечении к уголовной ответственности, заключении или содержании под стражей. Им также вменили угрозу нападения на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой.

Российский суд установил, что Карим Хан незаконно привлекал к уголовной ответственности россиян в 2022 году. Также президиум МУС приказал судьям палаты вынести незаконные ордера об аресте граждан РФ, при отсутствии на это законных оснований.

Карим Хан в 2023 году выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и омбудсмена по правам детей Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконной депортации детей». В 2024 году Международный уголовный суд также выдал ордер на арест экс-министра обороны, действующего секретаря Совбеза России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В том же году прокурор МУС выдал ордер на взятие под стражу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Подробнее — в материале «Ъ» «Московский суд приговорил международный».

Никита Черненко