Московский суд приговорил международный

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС), которые 12 декабря были осуждены Мосгорсудом на сроки от 3 лет 6 месяцев до 15 лет. Суд вслед за Следственным комитетом России и Генпрокуратурой, поддержавшей обвинение, установил, что МУС незаконно привлек к уголовной ответственности, арестовал и объявил в розыск за эвакуацию детей из зоны боевых действий в Донбассе президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову. Секретариат МУС разослал по всем странам, которые в него входят, требования об аресте президента России и уполномоченного. Уголовное преследование главы государства, не подпадающего под юрисдикцию МУС, могло привести к нападению на него, решили участники разбирательства. При этом непосредственно потерпевших, как и очно осужденных, в уголовном деле не оказалось.

Мосгорсуд, учитывая требование гособвинителя из Генпрокуратуры, признал прокурора МУС Карима Хана, председателя суда Томоко Аканэ и его бывшего коллегу Петра Хофманьского, судей Росарио Айталу, Серхио Годинеса, Хайкеля Махфуда, Карранса Ибаньеса, Рене Алапини-Гансу и экс-судью Бертрама Шмитта в зависимости от ролей виновными в трех преступлениях. Это привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновных, сопряженное с их обвинением в совершении тяжких преступлений (ст. 299 УК РФ), незаконное заключение под стражу (ст. 301 УК РФ) и покушение на нападение на лицо, которое пользуется международной защитой (ст. 30, 360 УК РФ). По совокупности господин Хан получил 15 лет, из которых 9 должен провести в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима. Судьям назначено от 3 лет 6 месяцев до 15 лет заключения. Однако сейчас исполнить приговор фактически невозможно, так как Интерпол даже в розыске фигурантов российского расследования отказал.

Международный уголовный суд, к юрисдикции которого относятся военные преступления и преступления против человечности, а также геноцид и агрессия, был создан в 1998 году на основании международного договора, принятого на дипломатической конференции в Риме.

В марте 2022 года, согласно российскому обвинению, прокурор Карим Хан и судьи МУС «с целью осложнения международных отношений объединились в организованную группу для совершения умышленных преступлений против Российской Федерации и ее граждан». Затем господин Хан «в отсутствие законных оснований» обратился в палату предварительного производства МУС за санкциями на расследование событий, происходящих на юго-востоке Украины, а по его результатам — на привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновных российских граждан: президента России Владимира Путина, пользующегося международной защитой, и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Согласно обвинению, судьи в нарушение международно-правового обычая о юрисдикционном иммунитете должностных лиц государств, в том числе об их абсолютном суверенном иммунитете от иностранной уголовной юрисдикции (подтвержден решением Международного суда ООН в феврале 2002 года), а также при отсутствии законных, разумных оснований и объективной информации вынесли решение о привлечении господ Путина и Львовой-Беловой к ответственности за совершение военных преступлений, а именно за депортацию детей с «оккупированной» территории Украины в Россию.

Представитель России при ООН Василий Небензя, слова которого были приведены в уголовном деле, рассказывал, что дети были эвакуированы из зоны боевых действий для обеспечения их безопасности, при этом ранее на протяжении всего конфликта на Украине их судьбой никто не интересовался, даже несмотря на ухудшающуюся гуманитарную обстановку. Воссоединению детей и их родителей, по его словам, никто не препятствует.

В свою очередь, госпожа Львова-Белова указывала, что с начала конфликта РФ приняла у себя более 5 млн жителей Украины, из них более 730 тыс. детей. Большинство из них прибыли на территорию РФ с родителями, родственниками либо законными представителями. Среди несовершеннолетних оказалось около 2 тыс. воспитанников детских домов, которые приехали вместе с руководителями и воспитателями данных учреждений из ДНР и ЛНР. Решение об их эвакуации было принято руководством республик, поскольку на их территории тогда было невозможно обеспечить безопасность. Дети были направлены для реабилитации в санатории. Впоследствии перед возвращением в республики с детьми, не имеющими родственников, проводились беседы о возможности остаться в РФ в приемных семьях — и большинство из них воспользовались данным предложением.

Несмотря на это, отмечала госпожа Львова-Белова, власти России разыскивают родственников детей и принимают все возможные меры для воссоединения семей. При этом, по ее словам, никаких запросов со стороны Украины о возвращении детей не поступало.

Ранее в интервью “Ъ” уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова опровергла заявления украинской стороны о 40 тыс. «похищенных украинских детей».

Кроме того, как установили правоохранители, судьи МУС 17 марта 2023 года «коллегиально приняли заведомо незаконные решения об аресте» Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой в государствах—участниках Римского статута, «изготовив соответствующие ордеры». Более сотни государств, состоящих в МУС, получили из секретариата международного суда запросы о «предварительном аресте» господина Путина и госпожи Львовой-Беловой, которые исполнены не были.

«Свой преступный умысел, направленный на нападение на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой», господин Хан и его сообщники, согласно материалам дела, «не смогли довести до конца по не зависящим от них обстоятельствам».

Согласно ст. 77 статута МУС, лицу, признанному виновным в совершении преступления, суд может назначить наказание на срок до 30 лет или до пожизненного, однако, по данным участников российского расследования, оснований для привлечения президента и уполномоченного к ответственности «не имеется, так как противоправных деяний они не совершали, а их уголовное преследование носит заведомо незаконный характер».

Источники “Ъ” отмечают, что доказательствами в уголовном деле в отношении прокурора и судей МУС стали исследования предметов (документов), в том числе опубликованных на официальном сайте международного суда, заключения специалистов-международников и экспертов, официальные заявления судей и политиков различных стран.

В самом уголовном деле, по данным “Ъ”, потерпевших не оказалось, поэтому исковых требований к подсудимым никто не заявлял.

Обстоятельств, отягчающих их вину, как и смягчающих, получить не удалось, а сведения о состоянии здоровья заочно подсудимых остались за рамками материалов уголовного дела.

Интересно, что, инициировав расследование в отношении граждан России, МУС сообщил об этом российской стороне. Информация из штаб-квартиры организации в Гааге была направлена в посольство РФ в Нидерландах и другие ведомства, которым предлагалось сотрудничать с международным судом.

5 марта и 24 июня 2024 года палата предварительного производства МУС выдала ордеры на арест за события на Украине командующего дальней авиацией ВКС Сергея Кобылаша и Черноморского флота Виктора Соколова, а затем — экс-министра обороны, а теперь секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова, которые официальные лица РФ также назвали незаконными. Не исключено, что данные факты станут предметом нового уголовного расследования и приведут к еще одному приговору прокурору и судьям МУС.

