Главные новости за 7 октября. Сочи
07.10.2026, 20:01
Сочи занял 2-е место среди городских округов Кубани по эффективности местного самоуправления за 2025 год, став первым по муниципальному управлению и вторым — по ЖКХ и социально-культурной сфере. Город лидирует в крае по доле налоговых и неналоговых доходов бюджета (87,8%) и зарплатам в крупных компаниях (89,6 тыс. рублей), но имеет наименьшую среди округов долю детей в детсадах (51,1%).
СКР расследует как теракт (ст. 205 УК) атаку безэкипажных катеров на нефтяной танкер Aframax Rio у берегов Сочи, загоревшийся вечером 6 октября и потушенный утром 7-го. Никто из 23 членов экипажа не пострадал, разлива нефти удалось избежать, но жителям и гостям Сочи и Сириуса рекомендуют пока не выходить на берег моря.
Конкурсный управляющий Дагомысского ДРСУ опубликовал инвентаризационную опись имущества должника — 23,8 тыс. единиц на 62,5 млн рублей, из которых 57,5 млн приходится на дробильно-сортировочную установку BAIONI. Предприятие признано банкротом в мае 2026 года при кредиторской задолженности 797 млн рублей и пассивах свыше 2 млрд.
Последствия аварии с танкером «Афрамакс Рио» в Черном море могут стать понятны не ранее 8 октября, когда смена ветра способна вынести возможное загрязнение на побережье Краснодарского края. Экологи оценивают объем нефти на судне в 90–100 тыс. тонн — примерно в десять раз больше, чем на потерпевших крушение танкерах «Волгонефть».
В Сочи стартовала сезонная кампания вакцинации против гриппа — планируется привить более 320 тыс. жителей и гостей города. Прививки делают бесплатно во всех взрослых и детских поликлиниках, а на площади Флага открыт мобильный пункт, работающий по будням с 10:00 до 15:00.