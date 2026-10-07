СКР расследует происшествие с танкером у берегов Сочи по статье о теракте

Следственный комитет России расследует инцидент с перевозившим нефть танкером Aframax Rio у берегов Сочи, квалифицировав произошедшее как теракт (ст. 205 УК). Об этом пишет «Ъ».

Шедшее под флагом Либерии судно загорелось вечером 6 октября после атаки безэкипажных катеров ВСУ. Открытое горение удалось ликвидировать утром 7 октября. Никто из 23 членов экипажа — граждан Индии — не пострадал.

По данным властей, разлива нефтепродуктов удалось избежать. Опасной концентрации продуктов горения в воздухе также не зафиксировано. При этом жителям и гостям Сочи и Сириуса пока рекомендуют не выходить на берег моря.

Согласно данным профильных сайтов, нефтеналивной танкер Aframax Rio мог перевозить около 100 тыс. т нефти, или 730 тыс. баррелей.