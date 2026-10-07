Экологи оценили последствия пожара на танкере «Афрамакс Рио»

Последствия аварии с танкером «Афрамакс Рио» в Черном море могут стать понятны не ранее 8 октября, когда изменение направления ветра способно вынести возможное загрязнение на побережье Краснодарского края. Такое мнение высказал «Ъ FM» эколог Георгий Каваносян. По его словам, пока неизвестно, поступает ли нефть в море, а первые признаки загрязнения береговой линии могут появиться после установления юго-западного ветра во второй половине 8 октября.

Эксперт в беседе с радиостанцией оценил объем нефтяного груза на танкере в 90–100 тыс. тонн, отметив, что это примерно в десять раз больше объема мазута, находившегося на потерпевших крушение танкерах «Волгонефть». Сейчас ветер и течение направлены вдоль побережья Краснодарского края в сторону Туапсе, поэтому в ближайшие сутки появления загрязнения на берегу, по оценке господина Каваносяна, ожидать не стоит.

По данным платформы Equasis, «Афрамакс Рио» принадлежит и управляется зарегистрированной на Маршалловых островах компанией Rio Enterprises. Независимый эксперт по энергетике Дмитрий Лютягин предположил, что судно могло находиться на рейде еще до атаки из-за действовавшего режима беспилотной безопасности. В сочинских пабликах ранее сообщалось, что танкер заметили на рейде почти за сутки до происшествия.

При этом возможное попадание нефтепродуктов в море может иметь серьезные последствия для экосистемы, считает эколог Александр Емельянов. По его словам, даже при значительном выгорании нефти с поверхности воды в атмосферу могут попадать продукты неполного сгорания, в том числе полициклические ароматические углеводороды. Остатки сгоревшей нефти способны оседать на дне и представлять опасность для морских организмов. Кроме того, сохраняются риски для птиц и морских млекопитающих, включая дельфинов. Направление ветра, отметил эксперт, также будет определять возможное воздействие загрязнения на население.

Экипаж танкера в результате происшествия не пострадал. С судна были эвакуированы 23 человека, все они являются гражданами Индии.