Имущество Дагомысского ДРСУ оценили в 62,5 млн рублей

Конкурсный управляющий Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления (Дагомысского ДРСУ) Олег Загурский опубликовал инвентаризационную опись имущества должника. Всего в описи 23,8 тыс. единиц на общую сумму 62,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Самой дорогой в документе указана дробильно-сортировочная установка BAIONI (GRP 121-200), стоимостью 57,5 млн руб. Остальное имущество представляет собой металлическое ограждение, блок-контейнеры, плитку и проч.

Как ранее писал «Ъ-Сочи», в сентябре этого года Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с Дагомысского ДРСУ 30,6 млн руб. задолженности по 10 договорам субподряда и оказания услуг. Истцом выступило ООО «Магистраль», которое выполнило для компании работы по содержанию и ремонту дорог в Сочи. В частности, компания обслужила участки трассы Джубга—Сочи—граница с Абхазией. Стоимость заключенных договоров — от 532 тыс. до 70 млн руб. Выполненные работы ДРСУ полностью не оплатило. Предприятие заявило, что результат был зафиксирован только на бумаге, фактически работы не выполнены. Суд этот довод отклонил.

В мае текущего года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил заявление ООО «Маркер» (ст. Полтавская) о признании несостоятельным Дагомысского ДРСУ. Основанием для иска стала задолженность компании перед кредитором в размере около 24 млн руб., возникшая из договора субподряда. Как следует из материалов дела, в 2020 году «Маркер» выполнил для управления работы по нанесению дорожной разметки в Сочи, однако контрагент не произвел оплату. В 2021 году ООО «Маркер» взыскало долг через суд, но ДРСУ, несмотря на судебное решение, так и не перечислило средства на счет субподрядчика.

ГУП «КК "Дагомысское ДРСУ"» было образовано в 1960 году в поселке Дагомыс (Сочи). Предприятие — один из крупнейших подрядчиков строительства и ремонта дорог в Краснодарском крае. Как ранее было указано на сайте ДДРСУ, оно обслуживает 249 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 65 мостовых сооружений и пр. Предприятие располагает производственными базами в селе Эстосадок, а также в микрорайонах Хоста, Дагомыс, в центре Сочи и в Лазаревском.

Согласно данным системы Rusprofile, единственным учредителем является департамент имущественных отношений Краснодарского края. В 2025 году выручка компании составила 615 млн руб., что лишь на 1,3% выше показателя 2024 года, однако значительно ниже выручки 2023 года, которая превышала 1,2 млрд руб. Чистая прибыль в 2025 году составила 285 тыс. руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», кредиторская задолженность предприятия на конец 2025 года составляла 797 млн руб., общие пассивы превысили 2 млрд руб. Дебиторская задолженность Дагомысского ДРСУ на начало текущего года составляла 320,1 млн руб.

Дмитрий Михеенко