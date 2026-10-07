Сочи занял 1-е место по муниципальному управлению и 2-е — по ЖКХ в крае

По итогам мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления Краснодарского края за 2025 год Сочи занял 2-е место среди городских и муниципальных округов с итоговым рангом 2,8 балла. Наилучший результат город показал по направлению «Муниципальное управление», где занял 1-е место, а также по направлению «Жилищная политика и ЖКХ» — 2-е место. В «Социально-культурной сфере» Сочи также стал 2-м, в «Экономическом развитии» — 4-м, а в «Энергосбережении и повышении энергетической эффективности» — 5-м.

В сфере экономики Сочи вошел в число лидеров по доле налоговых и неналоговых доходов местного бюджета — 87,8%, что является самым высоким показателем в крае. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий в 2025 году составила 89,6 тыс. руб., что на 6,4% выше среднекраевого уровня. По прогнозу, в 2028 году этот показатель может достигнуть 120,9 тыс. руб. Заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений составила 54,7 тыс. руб. — лучший результат среди городских округов, учителей — 77,6 тыс. руб. В сфере физической культуры и спорта средняя зарплата работников муниципальных учреждений достигла 74,2 тыс. руб. — самый высокий показатель в крае.

В социально-культурной сфере Сочи отмечен в числе лидеров по доле детей, получающих дополнительное образование,— 96,9% обучающихся систематически занимаются физической культурой и спортом. При этом доля детей в возрасте 1–6 лет, посещающих дошкольные учреждения, составила лишь 51,1% — наименьший показатель среди городских округов. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, составляет 12,8%. В сфере жилищного строительства Сочи входит в число территорий с наибольшей обеспеченностью жильем — 32,3 кв. метра на человека.

По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями культуры Сочи занял 4-е место со средним баллом 98,03. В сфере образования город вошел в тройку лидеров. По направлению «Жилищная политика и ЖКХ» Сочи занял 2-е место, а по «Муниципальному управлению» — 1-е. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в Сочи составила 54,56%.

Мария Удовик