В Сочи планируют привить от гриппа более 320 тысяч человек

В Сочи началась сезонная прививочная кампания против гриппа. В этом году планируется вакцинировать более 320 тыс. жителей и гостей города, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Бесплатно сделать прививку можно во всех взрослых и детских городских поликлиниках. Дополнительно на площади Флага по адресу: ул. Советская, 26 открылся мобильный прививочный пункт. При благоприятной погоде он будет работать до середины октября по будням с 10:00 до 15:00.

Для вакцинации необходимо предъявить паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Для трудовых коллективов численностью от 50 человек предусмотрен выезд медицинских работников на предприятие по заявке.

Оптимальным периодом для вакцинации медики называют сентябрь и октябрь — за это время до начала сезонного подъема заболеваемости формируется иммунитет. Обычно он возникает примерно через 14 дней после прививки.

В первую очередь вакцинация рекомендуется детям, пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями.

Наталья Белоштейн