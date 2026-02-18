«Дело» о рулетке

«Росатом» и Сергей Шишкарев приступили к запуску «корпоративной рулетки» по выкупу долей друг друга в группе «Дело». В рамках этого механизма одна сторона предлагает цену, а другая выбирает, продать свою долю по этой цене или выкупить за нее же долю партнера. Эксперты говорят, что объективное преимущество такой схемы — в справедливом ценообразовании, поскольку стороне, делающей оферту, не выгодно ни занижать оценку, ни завышать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шишкарев

17 февраля стратегический совет «Росатома» принял решение о запуске процедуры прекращения партнерства с основателем группы «Дело» Сергеем Шишкаревым, сообщили “Ъ” в «Росатоме». «Наш стратегический приоритет — построение национального логистического чемпиона, обеспечивающего транспортный суверенитет страны и развивающего ее международный экспортный потенциал,— поясняют в госкорпорации.— К сожалению, наше видение развития этого бизнеса расходится с точкой зрения совладельца группы "Дело", в которой нам принадлежит доля в размере 49%».

Действующим соглашением о партнерстве предусмотрен механизм его прекращения путем справедливого рыночного предложения о взаимном выкупе, сообщают в «Росатоме», подчеркивая, что вне зависимости от итогов реализации данного механизма намерены и далее «реализовывать стратегическую линию — развивать национального логистического оператора, последовательно отстаивая государственные интересы».

«Росатом» вошел в капитал «Дело» в 2019 году, купив 30% в УК «Дело», а в 2022 году увеличил долю до 49%. В декабре 2024 года партнеры заключили соглашение с «Трансмашхолдингом» (ТМХ), в рамках которого ТМХ выкупал у Сергея Шишкарева 1% в УК «Дело», а далее мог расширить свое участие в группе — в частности, приобрести долю «Росатома» в УК «Дело» в обмен на участие госкорпорации в самом ТМХ. К концу 2025 года стало известно, что партнеры не смогли договориться из-за разногласий в оценке доли «Росатома» (см. “Ъ” от 6 ноября 2025 года) и начали разворачивать сделку вспять. 20 ноября 2025 года Сергей Шишкарев подал ходатайство в ФАС о выкупе 1% в УК «Дело», а 5 февраля — о приобретении доли «Росатома» (см. “Ъ” от 7 февраля).

Как пояснил “Ъ” представитель Сергея Шишкарева, в рамках механизма о взаимном выкупе, закрепленного в действующем корпоративном договоре между сторонами, господин Шишкарев намерен оперативно отреагировать при получении официального уведомления от партнеров по запуску данного механизма («русской рулетки») с указанием цены, предлагаемой к продаже или покупке доли в УК «Дело».

Механизм корпоративной рулетки предполагает, что любая из сторон может назначить цену, а другая выбирает, продать свою долю по этой цене или купить долю инициатора на тех же условиях. Управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров отмечает, что в рамках «корпоративной рулетки» продавец должен сформулировать справедливую цену, поскольку занижение или завышение оборачивается против него самого: «Если она занижена, контрагент воспользуется правом покупки и приобретет актив дешево, а если завышена, то контрагент продаст свою долю с выгодой». «В российской практике крупных совместных предприятий такие оговорки включаются в акционерные соглашения с середины 2010-х годов, однако до реального использования доходили единичные случаи,— рассказывает он.— Стороны, как правило, используют саму угрозу активации механизма как рычаг давления. Наиболее известным прецедентом является многолетний конфликт "Интерроса" и "Русала" вокруг "Норникеля", где рулетка обсуждалась как один из сценариев, но итогом стало пакетное соглашение».

К преимуществам корпоративной рулетки относятся скорость разрешения конфликта, справедливое ценообразование, снимающее тяжесть затяжных споров об оценке, сохранение целостности бизнеса без ухудшения его финансового состояния, добавляет Владимир Хантимиров. За счет применения механизма «корпоративной рулетки» цена такого buy back может быть существенно выгоднее для приобретателя, продолжает эксперт, однако в действительности с высокой вероятностью стороны определят цену в порядке переговоров, с проведением соответствующих проверок и оценок стоимости долей или акций для повышения юридической устойчивости сделки.

Наталья Скорлыгина